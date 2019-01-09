Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"

Китайские СМИ публикуют материал, в котором рассказывается, что КНР вошла в число мировых лидеров по танкостроению. Отмечается, что если ещё несколько лет назад для НОАК танки закупались главным образом за рубежом, то теперь ситуация поменялась в пользу танков, произведённых китайскими компаниями и разработанных китайскими конструкторами.

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В программе "Военное время" телеканала CCTV представлен материал, в котором приводится заявление заместителя командира танкового батальона НОАК Цзя Юанью, заявившего, что китайский основной боевой танк Type99A2 с новой динамической защитой, системой управления ведением боя, системой управления движением и комплексом активной защиты с радаром миллиметрового диапазона "входит в число лучших танков современности для своего поколения".

Какие же ещё танки, по китайской версии, входят в число лучших в 3-м поколении? Оказалось, что в тройке "лучших" нет ни одного российского танка указанного поколения. Заявлено, что Type99A2 "стоит фактически в одном ряду, а зачастую и превосходит" американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2. Также отмечено, что китайский Type99A "уже готов составить глобальную конкуренцию".

Из материала:

У танка "Тип 99A2" высокий уровень защиты. Любой участок лобовой брони способен выдержать первое попадание снаряда из орудия любого основного боевого танка мира. Единственное, что может иметь шанс поразить танк "Тип 99" с первого раза в лобовом направлении - мощное ракетное противотанковое оружие.

В качестве примера такого оружия приводится китайский комплекс "Красная стрела 10" - одна из последних модификаций китайских "Красных стрел".

Китайский танкист:

Думаю, что с танком Тype99A2 может конкурировать, разве что, российский Т-14 "Армата".