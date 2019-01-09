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09.01.2019
Военное обозрение

Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"

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Китайские СМИ публикуют материал, в котором рассказывается, что КНР вошла в число мировых лидеров по танкостроению. Отмечается, что если ещё несколько лет назад для НОАК танки закупались главным образом за рубежом, то теперь ситуация поменялась в пользу танков, произведённых китайскими компаниями и разработанных китайскими конструкторами.

Источник изображения: https://www.facebook.com

В программе "Военное время" телеканала CCTV представлен материал, в котором приводится заявление заместителя командира танкового батальона НОАК Цзя Юанью, заявившего, что китайский основной боевой танк Type99A2 с новой динамической защитой, системой управления ведением боя, системой управления движением и комплексом активной защиты с радаром миллиметрового диапазона "входит в число лучших танков современности для своего поколения".

Какие же ещё танки, по китайской версии, входят в число лучших в 3-м поколении? Оказалось, что в тройке "лучших" нет ни одного российского танка указанного поколения. Заявлено, что Type99A2 "стоит фактически в одном ряду, а зачастую и превосходит" американский M1 Abrams и немецкий Leopard 2. Также отмечено, что китайский Type99A "уже готов составить глобальную конкуренцию".

Из материала:

У танка "Тип 99A2" высокий уровень защиты. Любой участок лобовой брони способен выдержать первое попадание снаряда из орудия любого основного боевого танка мира. Единственное, что может иметь шанс поразить танк "Тип 99" с первого раза в лобовом направлении - мощное ракетное противотанковое оружие.

В качестве примера такого оружия приводится китайский комплекс "Красная стрела 10" - одна из последних модификаций китайских "Красных стрел".

Китайский танкист:

Думаю, что с танком Тype99A2 может конкурировать, разве что, российский Т-14 "Армата".

06.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Продукция
Leopard-2
M1 Abrams
ZTZ99
Армата
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5 комментариев
№1
09.01.2019 10:48
Выступления в танковом биатлоне китайцев ,пока,впечатлили только тем,что у китайских танков отваливаются катки,при прохождении полосы препятствий...Так что китайцы русским танком сегодня не конкуренты...Им до Т90МС как до Луны далеко,а о Т-14  и говорить нечего...
+2
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№2
09.01.2019 10:59
Помню время, когда мы учили китайских специалистов уму разуму  по конструкции и теории боевой эффективности танков и БМП. Получается напрасно, неуважительно они относятся к стране, давшей им возможность  самим создавать свои образцы, возможно и лучше наших, но не настолько, чтобы так безапелляционно заявлять об этом.
0
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№3
09.01.2019 12:23
Цитата, Sapsan136 сообщ. №1
Им до Т90МС как до Луны далеко
:))
Цитата, q
«Китайская станция «Чанъэ-4» совершила посадку на обратной стороне Луны в четверг 3 января 2019 года, став первым аппаратом, мягко севшим на неизученной стороне, которая никогда не видна с Земли»
+2
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№4
09.01.2019 14:48
прикольно
и 49 лет не прошло
за это время успели ретранслятор еще плюсом запустить)
на сссровских и переданных ссср технологиях )
0
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№5
09.01.2019 19:22
Ну выпил сказал лишнего бывает. Что из этого крик подымать.
0
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