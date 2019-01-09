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09.01.2019
Военное обозрение

США заявили о поддержке ударов ВВС Израиля по иранским объектам в Сирии

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F-16 ВВС Израиля
F-16 ВВС Израиля.
Источник изображения: Пресс-служба ВВС ЦАХАЛ

Советник американского президента по вопросам нацбезопасности сегодня проводит переговоры с представителями израильского руководства. Основная тема для переговоров – ситуация на Ближнем Востоке и конкретно – в Сирии. В Вашингтоне уже не скрывают того, что ждут от Израиля "ответного жеста доброй воли" после признания США Иерусалима в качестве израильской столицы.

Болтон подводит к тому, что израильские войска должны в боевом плане заполнить тот "вакуум", который может образоваться в Сирии после вывода американских войск. Израильская авиация, по мнению властей США, могла бы действовать практически как часть американской коалиции, в операциях которой сама американская авиация, по ранее прозвучавшим заявлениям, участвовать уже не будет.

Но в то же время обсуждается и возможность оставить некоторое число американских военнослужащих на военной базе Эт-Танф вблизи от иорданской границы.

Болтон отмечает, что Соединённые Штаты выступят в поддержку действий израильской авиации против иранских и проиранских формирований на территории Сирии. По словам советника Трампа, усиление военной составляющей Ирана в Сирии неприемлемо.

После посещения Израиля Джон Болтон, как пишут средства массовой информации США, отправится с визитом в Турцию. А через некоторое время после визита Болтона в Анкару президент Турции полетит в Россию на встречу с Владимиром Путиным.

06.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Израиль
Иран
Россия
Сирия
США
Турция
Персоны
Путин Владимир
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