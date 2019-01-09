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09.01.2019
Военное обозрение

Китайские лётчики считают Су-35 королём среди самолётов 4-го поколения

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Авиационная эскадрилья ВВС Китая, оснащённая новейшими российскими истребителями Су-35, готовится к осуществлению первого вылета из КНР. Речь идёт о подготовке к учениям, которые, как заявлено, "будут проведены с иностранными партнёрами Китая". Эскадрилья носит название "Южный Синьцзян-Лицзянь".

Источник изображения: CCTV

Китайские СМИ отмечают, что с начала года ведётся подготовка китайских лётчиков к осуществлению авиационных учений.

Как только информация о проведении учений с применением Су-35 ВВС НОАК появилась в СМИ, высказались китайские военные эксперты, заявившие об определённого рода претензиях. Так, заявлено, что "такие планы командования вызывают недоумение".

Из материала в китайских средствах массовой информации:

Почему за рубеж отправляется эскадрилья Су-35? Ведь в ВВС НОАК имеются более совершенные самолёты – J-20. Пусть продемонстрируют их возможности.

Речь идёт о нескольких самолётах пятого поколения, которые с недавних пор стоят на вооружении военно-воздушных сил Китая.

Нужно напомнить, что Россия перед Китаем выполнила все контрактные обязательства по поставкам 24 истребителей Су-35. Сумма контракта, по сообщениям китайских СМИ, составила 2,5 млрд долларов США.

По этому поводу у китайских экспертов тоже есть претензии. Заявлено, что итоговая стоимость самолёта поколения 4++ Су-35 "оказалась выше стоимости не только J-20, но и американского F-35 – самолётов 5-го поколения (по китайской версии – 4-го, а Су-35 они относят к 3++)".

Военные лётчики ответили на эти претензии тем, что обвинили "экспертов" в "сомнительном профессионализме". В интервью одному из китайских каналов лётчик упомянутой эскадрильи заявил, что он не понимает претензий к Су-35. Он отметил, что высказавшие претензии лица не только не знают всех технических возможностей российского самолёта, но также не в курсе, какие именно задачи будут выполняться на "зарубежных учениях".

Из заявления:

Су-35 не нужно сравнивать с J-20. У них совершенно разные задачи. Это то же самое, как объявить, почему мы у себя в стране всё ещё эксплуатируем, например, J-11, когда есть J-20.

Издание China Military по этому поводу пишет:

Китайские лётчики считают Су-35 королём среди самолётов 4-го поколения.

07.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-35
J-11
J-20
Су-35
Проекты
Военные учения
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