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09.01.2019
Военное обозрение

В США ВВС Украины и Китая внесли в число худших в мире

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В США составлен рейтинг худших ВВС стран мира. Составлением занималось объединение экспертов военного издания "We Are The Mighty". Отмечается, что рейтинг составлялся, исходя из технического оснащения военно-воздушных сил, их потенциальных боевых возможностей, уровня обученности лётного и лётно-технического состава и по ряду других компонентов.

По мнению экспертов упомянутого издания, худшими ВВС в мире являются военно-воздушные силы Сирии. На самом деле, крайне спорная экспертная версия, особенно если учесть, что при всей ограниченности сил и средств у сирийских ВВС они весьма эффективно применялись при нанесении ударов по террористам так называемого "Исламского государства" (*запрещено в РФ).

Ещё более спорное заявление о том, что в списке 10 худших ВВС стран мира – военно-воздушные силы Китая. Фактически американские эксперты проигнорировали бурными темпами развивающуюся военно-воздушную составляющую НОАК, включая появление истребителей 5-го поколения – J-20.

Обращает на себя внимание тот факт, что ВВС Китая американское издание в своём рейтинге ставит фактически на один уровень с ВВС Украины, определяя в десятке худших в мире. ВВС Украины и Китая внесены в список худших.

Источник изображения: https://www.facebook.com/kpszsu

Также в "чёрный список" "We Are The Mighty" угодили ВВС КНДР, Мексики, Саудовской Аравии, Ирана, Греции, Пакистана и Канады.

В Канаде выразили недоумение, напомнив, что именно самолёты ВВС страны кленового листа совместно с ВВС США принимают активное участие в нанесении ударов по сирийской территории.

08.01.2019
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принадлежат Военное обозрение
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Иран
Канада
Китай
КНДР
Мексика
Пакистан
Саудовская Аравия
Сирия
США
Украина
Продукция
J-20
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