Войти
09.01.2019
Интерфакс-АВН

Беспилотник "Гром" получит турбореактивный двигатель - источник

1343
0
+6
Реактивная система залпового огня "Смерч"
Реактивная система залпового огня "Смерч".
Источник изображения: РИА Новости/Павел Лисицын

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Новый беспилотник "Гром", который создается в РФ, получил турбореактивный двигатель, сообщил информированный источник "Интерфаксу".

"В рамках опытно-конструкторской работы создан новый турбореактивный двигатель",- сказал собеседник агентства.

Он отметил, что беспилотник создается по заказу НПО "Сплав".

В 2017 году стало известно, что беспилотник, встроенный в ракету реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Смерч", будет применяться в разведывательных целях. Об этом сообщали в госкорпорации "Ростех".

Ранее генеральный конструктор НПО "Сплав" (входит в "Ростех") Николай Макаровец сообщил журналистам, что в России создан беспилотник, который вшивается в ракеты для "Смерча".

"Идея беспилотника, зашитого в боевую часть РСЗО "Смерч", не нова. Мы провели за свой счет технологические работы, надеемся, что в ближайшее время появятся заказчики. В этом случае изделие поступит и на вооружение нашей страны", - заявил Н.Макаровец.

Дальнобойная 300-мм реактивная система залпового огня "Смерч" позволяет вести огонь на дальность от 20 до 90 км и поражать цели на площади, превышающей 60 га. Комплекс способен вести стрельбу как одиночными управляемыми реактивными снарядами, так и полным залпом из 12 направляющих.

08.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
9А52-2 Смерч
Компании
Ростех
Сплав НПО
Персоны
Макаров Николай
Проекты
БПЛА
Похожие новости
28.11.2018
Завершаются испытания беспилотника, запускаемого в снаряде РСЗО "Смерч"
05.10.2018
Снарядили: зачем беспилотник поместили в ракету
03.09.2018
Площадка для оружия и пространство для общения
09.03.2017
От "Катюши" до "Торнадо": как появились реактивные "боги войны"
01.03.2017
"Сплав" создал беспилотник, зашитый в ракету РСЗО "Смерч"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?