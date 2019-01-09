"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" в начале 2019 года приступит к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.
"Завершается передача конструкторской документации ПАК ДА на Казанский авиазавод, строительство начнётся в ближайшие месяцы", - сказал собеседник агентства.
Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.
По данным источников "Интерфакса", ПАК ДА будет оснащён гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением - ракетами класса "воздух-воздух", что позволит самолёту летать без сопровождения.
В феврале 2018 года директор Казанского авиазавода Николай Савицких сообщил о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДА. "В настоящее время защищён технический облик самолета, заключён договор на выполнение опытно-конструкторских работ по строительству опытных образцов", - сказал Н.Савицких.
Ранее гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.
Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.
Как сообщалось, в 2009 году КБ "Туполева" подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.
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ПАК ДА не заменит полностью сверхзвуковые Ту-160 и Ту-22М3 т.к. не сможет разгонять гиперзвуковые ракеты типа Кинжал.
Сняли прямо-таки с языка мою мысль.
Совершенно согласен, ТУ-22М3 заменить он не сможет, да и нет в том острой необходимости.
Зато, имея очень большую дальность полета и незаметность может быть востребован в качестве дальнего самолета-разведчика, вот только как у него будет с высотой полета, соответственно с радиогоризонтом? Для этой цели высота очень важный фактор, а низкоскоростные самолеты имеют относительно небольшую высоту.
И еще, мне кажется, что уж слишком много решили воплотить противоречивых требований. Как-бы не получилось проколов.
Обычно из противоречивых требований выбирают наибольшую доминанту и решают ее, а остальное - ка получится.
низкоскоростные самолеты имеют относительно небольшую высоту
leonbor12, U-2 смотрит на Вас с недоумением!
Ну кроме У-2 были и в СССР специальные высотные самолеты-разведчики. Но то специализированные, заточенные только на разведку самолеты, не имеющие ни грамма лишнего веса. Посмотрите на их размах крыльев.
Тут же мы имеем огромный самолет, способный нести десятки тонн нагрузки. Полагаю, что выше 10 - 12 км он не поднимется.