"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА

Москва. 8 января. ИНТЕРФАКС-АВН - "Туполев" в начале 2019 года приступит к изготовлению первых опытных образцов перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА), сообщил "Интерфаксу" источник в авиационной отрасли.

"Завершается передача конструкторской документации ПАК ДА на Казанский авиазавод, строительство начнётся в ближайшие месяцы", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, перспективный авиакомплекс дальней авиации (ПАК ДА), создаваемый компанией "Туполев" (входит в ОАК), призван заменить стоящие на вооружении Ту-160, Ту-95 и Ту-22М3. По официальным данным, стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения будет выполнен по аэродинамической схеме "летающее крыло" (без хвостового оперения) и построен с применением стелс-технологий. Также сообщалось, что ПАК ДА будет дозвуковым и сможет нести больше вооружения, чем Ту-160.

По данным источников "Интерфакса", ПАК ДА будет оснащён гиперзвуковым оружием и оборонительным вооружением - ракетами класса "воздух-воздух", что позволит самолёту летать без сопровождения.

В феврале 2018 года директор Казанского авиазавода Николай Савицких сообщил о начале опытно-конструкторских работ по созданию ПАК ДА. "В настоящее время защищён технический облик самолета, заключён договор на выполнение опытно-конструкторских работ по строительству опытных образцов", - сказал Н.Савицких.

Ранее гендиректор "Туполева" Александр Конюхов заявил "Интерфаксу", что выкатка первого опытного образца ПАК ДА планируется в 2021-2022 годах.

Юрий Борисов, находясь в должности замминистра обороны РФ (ныне вице-премьер), заявлял, что ПАК ДА может совершить первый полет в 2025-2026 годах, а начало серийного производства запланировано на 2028-2029 год. Он подчеркнул, что разрабатываемый перспективный бомбардировщик должен нести как можно больше оружия, быть незаметным и использовать любые аэродромы.

Как сообщалось, в 2009 году КБ "Туполева" подписало контракт с Минобороны РФ на научно-исследовательские работы под шифром "Посланник", в результате которых был подготовлен эскизный проект ПАК ДА.