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09.01.2019
Независимое военное обозрение

В России создали убийцу дронов

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БЛА
БЛА.
Источник изображения: pixabay.com

Все возрастающая роль беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в современной войне - тенденция последних лет, которая, по мнению экспертов, сохранится и на обозримую перспективу. Более того, угроза со стороны БЛА, используемых террористами, стала одной из наиболее серьезных для спецслужб всех стран мира. Техническая и организационная доступность БЛА позволяет террористам активно использовать их в различных ситуациях. Как показали события в Сирии, дроны могут превратиться в главное оружие террора. Хотя беспилотники могут использоваться и преступниками, и хулиганами. Так, 20 декабря 2018 года работа лондонского аэропорта "Гатвик" была парализована беспилотником, неоднократно появлявшимся над взлетно-посадочной полосой (по некоторым данным, беспилотников даже было несколько). Администрация "Гатвика" сообщила, что это была хорошо организованная акция, приведшая к тому, что около 100 тыс. человек не смогли улететь своими рейсами.

Вполне естественно, что в мире активизируются работы по созданию средств и систем, способных бороться с беспилотной угрозой. В настоящее время разрабатываются такие средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами как дроны-перехватчики, лазеры, СВЧ-пушки, радиоэлектронные ружья и др.

Россия не оказалась в стороне от этого процесса. Отечественными компаниями создано и представлено на суд потенциальных заказчиков уже несколько образцов антидроновых ружей, "глушилок" и иных образцов оружия. Об очередном средстве для борьбы с вражескими беспилотниками под самый занавес ушедшего года, 27 декабря, сообщил генеральный конструктор Подольского электромеханического завода (ПЭМЗ) Умахан Умаханов. На этот раз речь идет о дистанционно-управляемом модуле, который можно устанавливать на любые самодвижущиеся платформы (бронетехнику или корабли) и использовать для уничтожения БЛА.

Одним из главных компонентов перспективного комплекса стала без преувеличения всемирно известная артиллерийская установка ЗУ-23/30М1-4, выпускаемая заводом. После глубокой модернизации она стала мобильной и получила наименование "САМУМ" (Сверхмобильная Артиллерийская Многоцелевая Установка Модернизированная). Она предназначена для защиты объектов от ударов тактических истребителей, штурмовой авиации, вертолетов и некоторых типов беспилотников, действующих на малых и предельно малых высотах, хотя при необходимости экипаж может вести огонь и по наземным объектам.

При этом первоначально подольские инженеры разработали для артустановки новое колесное шасси, использовав для этого агрегаты от серийных автомобилей марки "Урал" и бронетранспортеров. Машина имеет композитную броню, обеспечивающую защиту от пуль стрелкового оружия и осколков снарядов, что обеспечивает возможность ее применения как на переднем крае, так и в городских условиях. Существует два варианта комплекса: артиллерийский (высота поражения – 1,5 км, дальность поражения – 2,5 км) и артиллерийско-ракетный (дальность – 6 км, высота – 3,5 км). Последний оснащается зенитными управляемыми ракетами ПЗРК типа "Игла" или "Верба".

Создание дистанционно-управляемого модуля с установкой на любые самодвижущиеся платформы стало дальнейшим развитием данной системы оружия. Причем именно этот вариант, по мнению экспертов, может представлять более высокий интерес для военных. Хотя, безусловно, говорить о будущем новой антидроновой системы можно будет только по результатам ее испытаний.


Ирина Дронина

07.01.2019
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принадлежат Независимое военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
ГАЗ Группа
ПЭМЗ СМ
Проекты
БПЛА
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1 комментарий
№1
09.01.2019 13:05
а не дороговато лавиной боеприпасов 23 мм дроны сбивать?
+1
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