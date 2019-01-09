Российские ракетчики в этом году получат более 40 новых РСЗО

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ракетные войска и артиллерия в 2019 году получат более 40 новых реактивных систем залпового огня (РСЗО) и самоходные гаубицы, сообщили журналистам в департаменте коммуникаций Минобороны РФ.

"В 2019 году подразделения ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил Российской Федерации получат более 40 современных систем залпового огня и самоходные гаубицы с автоматизированной системой управления огнем. В рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятия-изготовители передадут Минобороны России РСЗО "Торнадо-Г" и "Торнадо-С", а также гаубицы "2С19М2" "Мста-СМ", - говорится в сообщении.

Реактивная система залпового огня 9К51М "Торнадо-Г" представляет собой модернизированный вариант комплекса "Град". Обновленный проект подразумевает использование нескольких новых реактивных снарядов с повышенными характеристиками точности и новыми боевыми частями. При этом полностью сохраняется возможность использования существующих боеприпасов старых типов.

Новейшая российская 300-миллиметровая система залпового огня "Торнадо-С" включает в себя модернизированную боевую машину, оснащённую автоматизированной системой управления наведением огнем и новыми неуправляемыми реактивными снарядами, а также корректируемыми реактивными снарядами с отделяемой осколочно-фугасной частью с дальностью стрельбы до 120 километров.

Самоходная артиллерийская установка "Мста-СМ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, бронетехники, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника. Выбор цели и наведение орудия могут осуществляться как при помощи специальной автоматизированной системы управления с пункта управления командира батареи, так и непосредственно на гаубице. Для стрельбы могут использоваться управляемые и неуправляемые осколочно-фугасные снаряды.