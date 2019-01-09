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09.01.2019
bmpd.livejournal.com

Второй тральщик-искатель мин для ВМС Алжира

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20 декабря 2018 года на предприятии итальянской судостроительной компании Intermarine SpA (входящей в состав частной группы IMMSI) в Сарзана (близ Специи) без широкой огласки состоялся спуск на воду второго строящегося для ВМС Алжира тральщика-искателя мин El Kasseh 2 (бортовой номер "502") с цельнокомпозитным корпусом.

Второй строящийся для ВМС Алжира тральщик-искатель мин El Kasseh 2 (бортовой номер "502") перед спуском на воду на предприятии итальянской судостроительной компании Intermarine SpA. Сарзана, 20.12.2018 (с) www.facebook.com/provinciadellaspezia

Контракт на постройку второго (и, по некоторым данным, третьего) тральщиков-искателей мин типа El Kasseh был заключен итальянской компанией Orizzonti Sistemi Navali (совместное предприятие компаний Leonardo и Fincantieri) с ВМС Алжира в условиях секретности в 2016 году. Intermarine выполняет роль подрядчика по строительству кораблей. Ввод в строй алжирского флота второго корабля El Kasseh 2 намечен на 2019 год.

Напомним, что ранее Intermarine по также неоглашавшемуся контракту, заключенному Orizzonti Sistemi Navali в 2014 году, построила для ВМС Алжира головной тральщик El Kasseh 1 (бортовой номер "501"), который был спущен на воду 5 апреля 2016 года, вышел на заводские ходовые испытания в марте 2017 года и был передан алжирскому флоту 20 июня 2017 года, прибыв в Алжир 30 сентября 2017 года.

Строящиеся для Алжира корабли типа El Kasseh являются развитием известной серии строившихся ранее Intermarine тральщиков типа Gaetta и конструктивно близки трем построенным этой верфью для Финляндии тральщикам - искателям мин типа Katanpää. Алжирские тральщики имеют полное водоизмещение 720 тонн, длину 52,5 м, ширину 9,9 м и осадку 3,1 м. Энергетическая установка в составе двух дизельных двигателей MTU 8V 396 TE74K мощностью по 1340 кВт с двумя крыльчатыми движителями Фойта-Шнейдера обеспечивает скорость полного хода до 15 уз. Имеются два двигателя малого хода и подруливающие устройства. Дальность плавания 1500 миль на 12 уз. Экипаж 36 человек (в том числе шесть офицеров).

Комплекс противоминного вооружения алжирских кораблей, в отличие от финских тральщиков, состоит в основном из систем итальянского производства - известно, в частности, что в качестве подводных противоминных телеуправляемых аппаратов используются аппараты Pluto Plus итальянской компании Gaymarine. Алжирские тральщики также вооружены двумя 30-мм дистанционно управляемыми автоматическими артиллерийскими установками Leonardo Marlin WS 30.

В настоящее время Intermarine также осуществляет по заключенному в 2014 году контракту строительство близкого по типу тральщика-искателя мин для ВМС Тайваня, который должен быть сдан в 2019 году. Еще пять тральщиков по условиям этого контракта должны быть построены для ВМС Тайваня по лицензии тайваньской верфью Ching Fu Shipbuilding при содействии Intermarine в партнерстве с американской корпорацией Lockheed Martin (выступающей в качестве поставщика противоминных систем и системного интегратора) со сдачей в 2020-2024 годах.

Второй строящийся для ВМС Алжира тральщик-искатель мин El Kasseh 2 (бортовой номер "502") перед спуском на воду на предприятии итальянской судостроительной компании Intermarine SpA. Сарзана, 20.12.2018 (с) www.facebook.com/provinciadellaspezia

Видео:

06.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Италия
США
Тайвань
Финляндия
Компании
Fincantieri
Leonardo
Lockheed-Martin
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