125-мм пушка 2А82 для танка "Армата" Т-14

Коллега Gur Khan attacks! разместил в своем блоге небезынтересный материал "2А82 - супер пушка для "Арматы" про новую 125-мм танковую пушку 2А82, устанавливаемую на перспективных российских танках Т-14 ("Объект 148") на платформе "Армата".

Опытный образец 125-мм танковой пушки 2А82 разработки АО "Завод №9" на полигонной установке (с) Алексей Хлопотов

Благодаря пиару проекта "Армата", пушка 2А82-1М, установленная на танке Т-14 прослыла самым мощным и самым современным российским танковым орудием. Так ли это на самом деле?

Вообще первые слухи и разговоры о новой пушке калибра 125мм для российских танков начались еще в начале 1990-х годов. Да и не мудрено. Дело в том, что артиллерийскому ОКБ-9 из Екатеринбурга тогда было поручено создать так называемый "дуплекс" - два орудия с разными калибрами, но выполненные по одной технологии и близкие по конструкции. Пушкой 2А83 калибра 152мм планировали вооружить перспективный российский танк Т-95, который как раз начал разрабатываться в те годы. А вот 2А82 калибра 125мм предназначалась совсем для иных целей. А именно, для модернизации танков прежних моделей. Предполагалось, что она без проблем встанет на место привычной 2А46 (Д-81), в крайнем случае с небольшой доработкой боевых отделений танков Т-72, Т-80 и Т-90.

Так, в 1995 году, по итогам боев в Чечне, главный конструктор УКБТМ Владимир Поткин пунктом №1 перечня мероприятий, по которым имеются реализуемые технические заделы, предлагает установить в танк Т-90 пушку 2А82 с мероприятиями "Точность-85". По его мнению, эта мера обеспечивала бы увеличение дальности действительной стрельбы как штатными, так и вновь разрабатываемыми снарядами с длиной до 900 мм (тема "Вакуум").

Танковая пушка 2А82 с автоскрепленным и частично хромированным стволом использует все существующие 125-мм боеприпасы и новые перспективные боеприпасы. В частности, БПС "Вакуум-1" (вольфрам), "Вакуум-2" (уран) длиной 900мм, ОФС "Тельник" с подрывом на траектории и ракету 3УБК21 "Спринтер". Для этого камерная часть канала ствола выполнена с дополнительным, смещенным вперед заходным конусным участком для защемления ведущего пояска заряжаемого снаряда. При разработке учитывалась возможность размещения в боевых отделениях серийных танков.

Для обеспечения требований по прочности и живучести ствола при повышенных давлениях и температурах горения пороховых газов поверхность первого (от казенного торца трубы) заходного участка, взаимодействующего с ведущим пояском боеприпаса, выполнена криволинейной, плавно сопряженной с поверхностями соседних участков.

Пушка 2А82 содержит люльку 1 (фиг.1), ствол 2, казенник 3, вертикально перемещающийся клин 4, кривошипы 5 (фиг.3), два тормоза откатных частей 10 (фиг.2), накатник 11, открывающий механизм 12 затвора со стаканом 6 (фиг.3), подпружиненной защелкой 7 (фиг.4) стакана, штоком 8 (фиг.3) и подстопоренным упором 9 штока.

В каморной части канала ствола выполнены заходные конические участки (фиг.5), позволяющие производить стрельбу из пушки как штатными боеприпасами к пушкам типа 2А46-М (участки "а" (фиг.6) и "б", (фиг.7)), так и вновь разработанными бронебойными снарядами повышенного могущества (участок "в").

Поверхность первого (от казенного торца трубы) заходного участка ("а", фиг.6) выполнена криволинейной, плавно сопряженной с соседними участками, дополнительный заходный участок "в" (фиг.7) смещен к дульному концу трубы на величину, позволяющую разместить в каморе увеличенный пороховой заряд более могущественного бронебойного выстрела.

Для уменьшения загазованности боевого отделения танка при стрельбе предусмотрено открывание клина и экстракция стреляной гильзы после окончания наката, когда большая часть пороховых газов покинет канал ствола. За это время осуществляется продувка ствола. Задержка открывания клина после выстрела осуществляется благодаря наличию в пружинном открывающем механизме затвора подстопоренного упора 9 (фиг.3), удерживающего шток 8, и подпружиненной защелки 7 (фиг.4), удерживающей стакан 6 (фиг.3), вместе с взведенными при накате открывающей и закрывающей пружинами.

При накате стакан 6 открывающего механизма затвора встречается с закрепленным на люльке упором и утапливается в казенник 3, сжимая открывающую и закрывающую пружины. Шток 8, при этом, удерживается подстопоренным упором 9, не перемещается и не перемещает клин 4. В конце наката подпружиненная защелка 7 (фиг.4) занимает рабочее положение - стопорит стакан 6 (фиг.3) относительно казенника 3, а упор на люльке выводится из взаимодействия с открывающим механизмом затвора. После приведения пушки в положение для экстракции подается команда на открывание клина, по которой освобождается шток 8 и передает энергию сжатой открывающей пружины клину 4 через кулачок, ось кривошипов и кривошипы 5.

В конце открывания клин ударяет по выбрасывателю м, происходит экстракция гильзы, а шток 8 выводит подпружиненную защелку 7 (фиг.4) из взаимодействия со стаканом 6 (фиг.3), освобождая, тем самым, закрывающую пружину, под действием которой клин перемещается до встречи с захватами выбрасывателей и остается в открытом положении.

От момента вылета снаряда из канала ствола до экстракции гильзы проходит относительно продолжительное время, позволяющее значительному количеству пороховых газов покинуть канал ствола, в результате чего загазованность боевого отделения, даже при стрельбе с увеличенным пороховым зарядом нового выстрела, не достигает опасных значений.

Для обеспечения высоких ТТХ пушек нового поколения потребовалась отработка новейших технологических процессов: производство высокопрочных сталей с повышенными требованиями к качеству металла, проведение автоскрепления трубы ствола, нанесение на внутреннюю поверхность канала ствола эрозионостойкого гальванического хромового покрытия для обеспечения требуемой живучести; ЭХО хромируемой части трубы, обеспечивающей более качественную подготовку поверхности трубы под хромирование; ЭХХ каморы, позволяющее получить требуемую чистоту поверхности переходных конусов трубы; УЗК качества металла труб; изготовление высокоточных стволов длиной до 7м из стали с повышенной категорией прочности.

При проектировании, изготовлении и испытаниях современных АО широко используются новейшие технологии САПР, CALS, цифровые технологии контроля и регистрации состояния канала ствола при выстреле.

Испытание опытного образца новой танковой пушки было запланировано на 2003 год. Для этих целей в том же году были изготовлены опытный образец орудия и запасные стволы к нему. Объем предварительных испытаний, проведенных на одной хромированной "трубе" составил 505 выстрелов. Тогда же впервые были изготовлены макеты новых боеприпасов с повышенными энергетическими характеристиками. Они в свою очередь были испытаны в объеме 55 выстрелов. Проведение полигонных испытаний потребовало большого количества измерений, определяющих прочность, надежность и точность работы орудия, внедрение современных цифровых методов регистрации и обработки их результатов. Для решения этих задач, в рамках ОКР "Баллистика-1" был создан программно-измерительный комплекс с делением автоматизированных рабочих мест по функциональному признаку. В результате реализации было создано 7 АРМов: 5 было установлено на ФГУП "Завод №9" и 2 в НПП "Озон-Т". Большую работу по средствам измерения и полигонной аппаратуре выполняло СКБ измерительной аппаратуры ФГУП "НТИИМ". Для иллюстрации объема снимаемой информации можно привести пример: тензометрирование ствола выполнялось в 14 сечениях в осевом и тангенциальном направлениях, для чего на стволе было установлено 28 датчиков, в том числе датчик был закреплен и непосредственно на дульном срезе.

По состоянию на осень 2006 года на макетном образце пушки были проведены испытания в объеме 787 выстрелов; на двух опытных образцах - 613 и 554 выстрела соответственно.

В результате проведенной работы пушка 2А82 по техническому уровню превзошла в 1,2-1,25 раза лучше отечественные и зарубежные аналоги. Так ее дульная энергия составляет 15,3 МДж что существенно выше чем у ближайшего западного конкурента Rheinmetall Rh-120/L55, при этом российская пушка более чем на тонну легче и имеет более короткий ствол.

Точное количество выпущенных "Заводом №9" пушек 2А82 не известно. Долгое время эта пушка была лишь в трех экземплярах: макетном и двух опытных, о чем говорилось выше. Причем один из экземпляров, скорее всего макетный, в начале 2000-х гг по заказу артиллерийского завода в опытном производстве УКБТМ был установлен на танк Т-72Б. Спустя несколько лет, в 2013 году "Завод №9" объявил сразу три тендера на закупку ствольной заготовки чертежа 2А82.01-101 на волгоградском заводе "Баррикады", общим количеством 25 штук. Куда пошли, изготовленные из этих заготовок пушки, пока остается не известным. Так же неизвестно, выпускались ли новые пушки в период 2006 - 2012гг. (скорей всего нет). Но напомню, 125-мм пушка 2А82 создавалась прежде всего для перевооружения парка танков Т-72, Т-90 и Т-80. О том, как она вставала в боевое отделение этих машин, а главное, как в эти танки влезал АЗ - тема отдельной статьи.

В 2010 году, после смены приоритетов в российском Минобороны, работы по танку "Объект 195" с мощнейшим 152мм орудием, о котором мы как-нибудь так же еще раз поговорим, были прекращены. В рамках ОКР "Армата" нижнетагильское УКБТМ начало проектировать его "лайт"-вариант - танк "Изделие 148", основным оружием которого должна была стать именно 2А82. Однако новый танк получил автомат заряжания совершенно иной конструкции, что вкупе с необитаемым боевым отделением предопределило необходимость доработки и самой пушки. Впрочем, эти доработки были невелики - они связаны исключительно с адаптацией пушки под новые условия работы. В том числе за ненадобностью убрали продувку, что так же сказалось на увеличении скорострельности.

Модернизированная пушка получила индекс 2А82-1М. Ее изготовление началось в начале 2014 года. В середине декабря 2013 года "Завод №9" закупает на "Баррикадах" 7 поковок - заготовок 2А82-1М.01-101, с конкретным указанием темы "А" в закупочной документации. Еще 6 заготовок закупаются в июне 2017 года. Всего 13. Это удивительным образом совпадает с количеством выпущенных по 2015 год включительно танков Т-14. Первая машина была собрана в опытном производстве УКБТМ - цехе №540, остальная дюжина - в цехе №130 "Уралвагонзавода" (9 мая 2915 года по Красной площади прошли только 7 танков Т-14). Судя по всему, на их оснащение и пошли данные пушки. Но почему шесть заготовок закупаются в 2017-ом? Рискну предположить, что-либо эта закупка оформлялась задним числом (что мало вероятно), либо на сборку пушек в 2014 году были использованы трубы от ранее выпущенных 2А82, а в 2017-м возникла необходимость восполнить этот задел и танки перестволили. Не исключена и какая-либо ситуация, связанная с браком, о чем так же расскажу в следующих статьях.

Наконец, в конце декабря 2017 года, "девятка" закупает еще 24 ствольные заготовки. Эти стволы, судя по всему пойдут на новые танки Т-14 - те самые, по контракту на "около 100 единиц", о котором было объявлено в 2016 году. 24+12=36 - это примерно батальонный комплект. При этом, на форуме "Армия-2018" замминистра обороны РФ Алексей Криворучко заявил: "На сегодня подписан контракт на 132 машины Т-14 и Т-15. Первые девять машин мы получим уже в этом году, серийные машины. До конца 2021 года контракт будет выполнен". Однако ни одной "Арматы" в 2018 году сдано не было. "Праздник" оттягивается на 2019 и последующий годы.