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09.01.2019
bmpd.livejournal.com

Новый пункт базирования отряда пограничных сторожевых кораблей в Мурманске

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В порту Мурманск 26 декабря 2018 года состоялось торжественное открытие пункта базирования отряда пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району. Об этом сообщила пресс-служба управления.

Новый пункт базирования отряда пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в Мурманске, декабрь 2018 года (с) portnews.ru

"Модернизация и совершенствование корабельно-катерного состава, строительство и ввод в эксплуатацию новых пунктов базирования позволяет пограничным органам ФСБ России повысить эффективность решения задач по обеспечению национальных интересов страны, адекватно и своевременно реагировать на динамично возникающие угрозы безопасности Российской Федерации в Арктике. Масштабная реконструкция, начатая в 2016 году в рамках Федеральной целевой программы "Государственная граница Российской Федерации (на 2012-2020 годы)" завершилась успешно", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие обновленного, оснащенного самым современным оборудованием пункта базирования, которого моряки-пограничники ждали уже много лет, позволит значительно сократить время на техническое обслуживание пограничных кораблей, катеров и судов, повысить их боеготовность, а также обеспечить максимальную оперативность в решении задач пограничной деятельности.

Совершенствование материальной базы пограничных органов ФСБ в Арктике осуществляется планомерно, в соответствии с Концепцией развития береговой охраны ФСБ до 2025 года, а так же указами президента Российской Федерации.

В 2017 году в городе Архангельск был сдан в эксплуатацию обновленный административный комплекс дивизиона пограничных катеров Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району.

[i]Новый пункт базирования отряда пограничных сторожевых кораблей Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району в Мурманске, декабрь 2018 года (с) portnews.ru

07.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Арктика
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