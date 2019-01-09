Построен новый самолет Ту-214

Как сообщают, 28 декабря 2018 года в Казани совершил первый полет построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" самолет Ту-214ПУ (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531). Данный самолет специального назначения-пункт управления, по известным данным, является первым из трех единиц, строящихся для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации.

Построенный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" для Специального летного отряда (СЛО) "Россия" Управления делами Президента Российской Федерации самолет специального назначения-пункт управления Ту-214ПУ (заводской номер 44811031, серийный номер 531, регистрационный номер RA-64531) в первом полете. Казань, 28.12.2018 (с) Дмитрий Ромашко / russianplanes.net ( ссылка )

Напомним, что в марте 2017 года в опубликованных решениях совета директоров (наблюдательного совета) ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) содержалась информация об утверждении договоров между ОАК и Госкорпорацией "Ростех" на поставку трех воздушных судов Ту-214 с заводскими номерами 44811031 (серийный номер 531), 44912032 (серийный номер 532) и 44912033 (серийный номер 533). На тот момент все три самолета Ту-214 с указанными заводскими номерами находились на Казанском авиационном заводе в начальной стадии постройки.

Позднее стало известно, что данные три самолета достраиваются в конфигурации Ту-214ПУ для СЛО "Россия". Основанием для строительства указанных трех самолетов Ту-214 для СЛО "Россия" стали Постановление Правительства Российской Федерации № 1387 от 17 декабря 2016 года, договор № УД-1401д от 27 декабря 2016 года о предоставлении субсидии между Управлением делами Президента Российской Федерации и ГК "Ростех", договор от 2 мая 2017 года между ГК "Ростех" и ПАО "ОАК" и договор от 31 мая 2017 года между ПАО "ОАК" и ПАО "Туполев". Таким образом, ГК "Ростех" выступает формальным головным заказчиком трех данных самолетов Ту-214ПУ у ОАК (головного исполнителя) для последующей поставки их Управлению делами Президента Российской Федерации.

К настоящему времени СЛО "Россия" уже располагает 14 самолетами Ту-214 различных модификаций и четырьмя самолетами Ту-204.

Поднятый в воздух 28 декабря 2018 года самолет с заводским номером 44811031 стал первым самолетом Ту-214, построенным на КАЗ в 2018 году. Таким образом, к настоящему времени на Казанском авиационном заводе построен 31 самолет Ту-214, а общее количество построенных машин семейства Ту-204/Ту-214, построенных в СССР и России с 1989 года, вместе с опытными образцами, составило 85 единиц.