ВВС Иордании распродают авиационную технику, в том числе сил специальных операций

Как сообщает на своей странице в www.facebook.com веб-ресурс "Scramble Magazine" со ссылкой на публикации на официальном веб-сайте Королевских ВВС Иордании, к настоящему времени на продажу выставлена значительная часть авиационной техники иорданских ВВС, в том числе весьма новой, при этом немалая часть распродаваемой техники ранее эксплуатировалась силами специальных операций Иордании. Фактически под вопросом находится само существование авиационого компонента сил специальных операций Иордании, до недавнего времени бывших элитной и весьма многочисленной частью вооруженных сил страны, в свое время сформированных и возглавлявшихся принцем Абдаллой (нынешним королем Абдаллой II).

Ударный самолет-"ганшип" Airbus AC235 из состава 32-й эскадрильи авиационной бригады принца Хашима бин Абдаллы Сил быстрого реагирования (ранее Объединенного командования специальных операций) вооруженных сил Иордании. Снимок 2014 года. Теперь оба иорданских самолета АС235 выставлены на продажу (с) David Donald / www.facebook.com/Scramblemagazine

Начатая осенью 2018 года распродажа авиационной техники ВВС, как сообщается, является частью широкомасштабной программы рационализации и сокращения расходов, инициированной нынешним командующим ВВС Иордании генерал-майором Юсефом Аль-Хнейти.

24 сентября 2018 года ВВС Иордании объявили о выставлении на продажу следующих летательных аппаратов:

12 учебно-боевых самолетов ВАЕ Hawk Mk 63

одного военно-транспортного самолета Lockheed C-130B Hercules

двух военно-транспортных самолетов Airbus C295M

17 боевых вертолетов Bell AH-1F Cobra

13 многоцелевых вертолетов Bell UH-1H Huey

В декабре 2018 года к ним добавилась выставленная на продажу весьма новая техника из состава авиационной бригады Сил быстрого реагирования:

два самолета-"ганшипа" Airbus AC235 - уникальные самолеты, изготовленные специально для ВВС Иордании на основе военно-транспортного самолета Airbus CN-235 и поставленные в мае 2014 года. Оба самолета до недавнего времени использовались в боевых действия на стороне просаудовских сил в Йемене.

восемь многоцелевых вертолетов Sikorsky UH-60L Black Hawk - были поставлены ВВС Иордании в 2007 году.

Выставленные на продажу самолеты АС235 и вертолеты UH-60L эксплуатировались в составе авиационной бригады принца Хашима бин Абдаллы (Prince Hashim Bin Abdullah II Royal Aviation Brigade - PHRB, бывшая 5-я авиационная бригада), входящей в состав Сил быстрого реагирования (Quick Reaction Force - QRF) и дислоцированой на авиабазе Короля Абдаллы II в Алгабави. Самолеты АС235 находились в составе 32-й эскадрильи бригады (в составе этой эскадрильи числились также два указанных выставленных на продажу транспортных самолета С295М), а вертолеты UH-60L составляли 30-ю эскадрилью бригады.

Напомним, что в 2016-2017 годах король Иордании Абдалла II произвел резкие сокращения и реформирование ранее столь лелеемых им (и созданных им же) иорданских сил специальных операций. Весьма многочисленное Объединенное командование специальных операций вооруженных сил Иордании было в июле 2017 года упразднено и заменено гораздо меньшей по численности Короля Абдаллы II группой специальных войск (сил) (King Abdullah II Royal Special Forces Group) примерно бригадного состава. Часть сил и средств бывшего Объединенного командования специальных операций отошла к созданным в 2016 году Силам быстрого реагирования, включая и авиационную часть бывшего Объединенного командования в виде 5-й авиационной бригады, ставшей PHRB.

Однако теперь, судя по всему, последовали новые сокращения теперь уже иорданских Сил быстрого реагирования, в том числе и их авиационного компонента. В материале "Scramble Magazine" сообщается, что, по имеющейся информации, в ближайшее время на продажу будут выставлены также легкие боевые вертолеты MD Helicopters MD530FF Little Bird еще одной эскадрильи (28-й) бригады PHRB. Таким образом, с расформированием трех эскадрилий бригады PHRB (28, 30 и 32-й), в составе бригады формально останется только одна эскадрилья - 8-я, оснащенная 12 новыми многоцелевыми вертолетами Sikorsky UH-60M Black Hawk, полученными в 2017-2018 годах в счет американской военной помощи. По всей видимости, в итоге авиационная бригада принца Хашима бин Абдаллы будет расформирована, а ее бывшая 8-я эскадрилья будет передана в состав Объединенного вертолетного командования ВВС Иордании.

Многоцелевой вертолет Sikorsky UH-60L Black Hawk (бортовой номер SO-3003) из состава 30-й эскадрильи авиационной бригады принца Хашима бин Абдаллы Сил быстрого реагирования (ранее Объединенного командования специальных операций) вооруженных сил Иордании. Теперь все восемь вертолетов UH-60L 30-й эскадрильи выставлены на продажу (с) www.facebook.com/Scramblemagazine