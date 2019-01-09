Россия мешает заключению контракта на ЗРПК K30 Biho между Индией и Южной Кореей

Как сообщает издание "Korea Joongang Daily" в статье "Russia screws up Korea’s arms sales to India", правительство России планирует затормозить южнокорейский контракт в размере 3 трлн вон (примерно 2,66 млрд долл.) на поставку в Индию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов K30 Biho, которые были выбраны индийским правительством в октябре 2018 года по итогам международного тендера.

Южнокорейские самоходные зенитные ракетно-пушечные комплексы К30 Biho (c) reddit.com

Модифицированный комплекс Biho с установкой пусковых установок зенитных ракет, используемых в южнокорейском переносном ЗРК Chiron, был разработан под эгидой южнокорейского Агентства по оборонным разработкам (Agency for Defense Development) в 2013 году в качестве модернизированного варианта ранее выпускавшейся 30-мм спаренной зенитной самоходой установки Biho В ходе тендера в Индии он обошел модернизированые российские зеитные ракето-пушечные комплексы (ЗРПК) "Тунгуска-М1" и "Панцирь-С1". К30 Biho был признан более эффективным комплексом для работы по ракетам и воздушным целям.

Если контракт будет подписан, то комплекс Biho, производимый Hanwha Defense Systems (входящей в состав группы Hanwha) будет закуплен вместе с ракетой Chiron, разработанной компанией LIG Nex1 (частью группы LG). Индия планирует развернуть его в 2020 году.

Тендер был объявлен индийской армией в 2013 году, изучение предложений состоялось в 2015 году, а в 2017 году прошли испытания претендентов. Планируемым контрактом предусматривается поставка армии Индии 104 боевых машин Biho, 97 транспортно-заряжающих машин, 39 машин управления, 4928 ракет Chiron и 172660 снарядов калибра 30 мм на общую сумму 2,5-3 трлн вон (до 2,66 млрд долл.) .

Москва, как считается, дала указание министру обороны Сергею Шойгу публично высказать свое неудовольствие в кулуарах встречи 18 декабря 2018 года в ходе встречи с индийцами. Шойгу заявил индийцам, что индийское министерство обороны не совсем должным образом испытало ЗРПК в силу намерения не приобретать системы российского производства. После чего российская сторона отправила индийцам официальное письмо с просьбой пересмотреть условия тендера.

Эксперты в Сеуле полагают, что южнокорейцам будет сложно преодолеть российское давление в силу того, что 62% индийских вооружений в 2013-2017 годах было закуплено в России. Кроме того, ряд про-российских сил в индийском правительстве также оказывают давление с целью пересмотреть условия тендера.

Комментарий bmpd. Победивший в тендере индийской армии южнокорейский ЗРПК представляет собой модифицированный вариант известной южнокорейской спаренной 30-мм ЗСУ К30 Biho, дополнительно оснащенной двумя двухконтейнерными пусковыми установками южнокорейского переносного ЗРК Chiron (также известен как Shingung, или KP-SAM). Серийное производство созданного таким образом модернизированого комплекса Biho было начато для вооруженных сил Южной Кореи в конце 2015 года.

Юридической основой для давления на индийскую сторону по поводу данного тендера для России является, видимо,то обстоятельство, что на выбранной индийцами модернизированной версии Biho используются ракеты ПЗРК Chiron (Shingung), который был разработан при активном участии российских разработчиков в рамках соответствующего соглашения 2003 года. В частности, санкт-петербургское ОАО "ЛОМО" полностью разработало инфракрасную головку самонаведения для ракеты комплекса Chiron, российские подрядчики разработали также аэродинамику ракеты, ее боевую часть и неконтактный взрыватель.

Неясно, как распределялись по российско-южнокорейскому соглашению права на экспорт данной разработки, однако "Рособоронэкспорт" с самого начала пытается воспрепятствовать экспортным продажам южнокорейцами ПЗРК Chiron, оказывая давление на его потенциальных заказчиков. "Рособоронэкспорт" заявляет о наличии в южнокорейской системе российской интеллектуальной собственности, переданной южнокорейской стороне по соглашению с министерством обороны Южной Кореи, и об отсутствии у южнокорейского производителя прав на продажу этой собственности в третьи страны..В частности, в 2013 году российской стороне удалось сорвать продажу ПЗРК Chiron в Перу. В результате, по известным данным, до настоящего времени единственным иностранным заказчиком переносного ЗРК Chiron была Индонезия, приобретшая небольшую их партию по контракту 2014 года.