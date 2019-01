"Большая игра" между Китаем и США в Южной Азии

В условиях "большой игры", развернувшейся в Индийском океане, военно-морские силы США заинтересованы в ланкийском северо-восточном порте Тринкомали, который мог бы служить морским логистическим центром в Южной Азии, пишет Марваан Макан-Маркар (Marwaan Macan-Markar) в статье для издания "Nikkei Asian Review".

Атомный авианосец ВМС США CVN 74 John C. Stennis типа Nimitz (с) ВМС США

Западные дипломаты в Коломбо, столице Шри-Ланки, отметили повышение ставок, когда авианосец типа Nimitz Седьмого флота ВМС США в начале декабря 2018 года бросил якорь в Тринкомали - второй в мире по глубине естественной гавани с большой стратегической ценностью. Визит американского авианосца CVN 74 John C. Stennis последовал за заходом в порт в августе другого корабля Седьмого флота и подразделения морской пехоты, прибывших для оценки условий материально-технического обеспечения посещающих порт кораблей ВМС США.

"Тринко (сокр. от Тринкомали - прим. bmpd) - логичный выбор, потому что это самый важный объект стратегической недвижимости на Шри-Ланке", - рассказал "Nikkei Asian Review" один дипломат. "Можно отметить признаки нового мышления Вашингтона в отношении этой части Южной Азии, где за последние шесть лет китайское присутствие стало столь очевидным и широко распространенным".

Ветераны ланкийской внешней политики связывают новый интерес ВМС США к соседним с Индией территориям с растущими экономическими интересами Китая в Индийском океане. "США несколько запоздало пытаются осознать важность Индийского океана, и это изменение связано с Китаем", - сказал Nikkei Бернард Гунетиллеке, председатель аналитического центра Pathfinder Foundation.

Правительство Шри-Ланки по-прежнему пытается прояснить вопрос относительно формата отношений в рамках предлагаемого проекта логистического центра. В соответствии с заявлением Седьмого флота ВМС США о заходе в порт Тринкомали, его цель будет заключаться в обеспечении "критически важных поставок и услуг для кораблей ВМС США, проходящих через и действующих в Индийском океане".

Интерес Вашингтона к Шри-Ланке проявился после того, как закончилось десятилетнее двустороннее военно-морское соглашение между двумя странами. В соответствии с Соглашением о поставках и взаимном обслуживании, Шри-Ланка открыла свои порты для кораблей ВМС США в марте 2007 года. В то время Коломбо нуждался в международных союзниках, в том числе США, поскольку вооруженные силы страны вели боевые действия против сепаратистской группировки "Тигры освобождения Тамил-Илама"

Эксперты в области безопасности отмечают, что данный поворот в военно-морских отношениях дополняет усилия Вашингтона по привлечению Коломбо с помощью военных учений. В августе 2018 года ВМС Шри-Ланки дебютировали на крупнейших в мире военно-морских учениях RIMPAC (Rim of the Pacific). В 2017 году Шри-Ланка впервые провела в Тринкомали совместные с Тихоокеанским флотом США учения CARAT (Cooperation Afloat Readiness and Training).

Ниланти Самаранайаке, эксперт по Южной Азии в аналитическом центре Center for Naval Analyses (Вашингтон, США), описывает расположение Шри-Ланки в Индийском океане как "естественный пункт остановки" для проходящих кораблей. "Концепция логистического центра США в Шри-Ланке имеет смысл в связи с ее географическим положением".

Интерес США к Тринкомали свидетельствует о стратегической важности всех глубоководных портов Шри-Ланки. Три главных порта южноазиатского островного государства - Тринкомали, Коломбо и Хамбантота - стали свидетелями новых военно-морских визитов после окончания почти 30-летней гражданской войны. В среднем 20 военных кораблей прибывали ежегодно до 2008 года, а в 2017 году этот показатель составил 65 кораблей.

С 2008 года там побывало 450 кораблей из 28 разных стран. "Это больше, чем один военный корабль в неделю за 2017 год", - рассказал Nikkei бывший командующий ВМС Шри-Ланки. "Это огромный рост, в то время как Индийский океан становится все более милитаризованным".

По словам адмирала, индийские корабли возглавляют список с 90 посещениями, за ними следуют корабли Военно-Морских Сил самообороны Японии - 60 посещений, а также ВМС Китая - 30 посещений. Кроме того, при помощи Индии, Японии и США, поставившими патрульные корабли и катера береговой охраны, были расширены возможности ВМС Шри-Ланки. Китай пообещал передать им фрегат.

Тринкомали готов стать пунктом объединения США и их ключевых азиатских союзников - Японии и Индии - для выработки "стратегии балансирования" в ответ на растущее присутствие Китая на Шри-Ланке. Япония уже назвала северо-восточный порт одним из трех в Индийском океане, которые будут развиваться в рамках стратегии "свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона" премьер-министра Синдзо Абэ. Два других - Давэй в Мьянме и Матарбари в Бангладеш.

Япония подчеркнула свою заинтересованность в делах субрегиона первым в истории двух страх визитом на Шри-Ланку министра обороны Ицунори Онодеры в августе 2018 года. Помимо Тринкомали, Онодера также посетил Хамбантоту на юге - гавань стоимостью 1,5 млрд долл., построенную Китаем и находящуюся теперь в руках китайской компании в результате обмена долговых обязательств на акции.

Усиливающее экономическое присутствие Китая на Шри-Ланке вызывает озабоченность у Индии, которая утратила монополию на политическое влияние, которое она некогда имела на островное государство. Западные дипломатические источники рассматривают растущий интерес Японии и США к Шри-Ланке как способ компенсировать неспособность Индии сдерживать Китай в непосредственной близости к собственной территории.

Ожидается, что нынешний всплеск интереса к Тринкомали вдохнет новую жизнь в порт, который так ценился союзниками во время Второй мировой войны - тогда он стал домом для Восточного флота Великобритании после капитуляции Сингапура перед Японией в начале 1942 года.

Дипломаты рассчитывают, что сегодняшний Тринкомали станет противовесом контролируемому Китаем порту Хамбантота, который находится на краю одного из самых оживленных судоходных путей в мире. "Речь пойдет о балансировании, а не сдерживании Китая", - заявил один из них.