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09.01.2019
Warspot

Американский флот покупает авианосцы "оптом"

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Строительство авианосца типа Gerald R. Ford.
Строительство авианосца типа Gerald R. Ford.
Источник изображения: huntingtoningalls.com

Американцы наращивают темпы строительства авианосцев. Вчера, 3 января, компания Huntington Ingalls Industries сообщила о том, что получила от ВМС США контракт на парную постройку кораблей типа Gerald R. Ford.

В конце прошлого года Минобороны США уведомило Конгресс о намерении оплатить постройку сразу двух авианосцев. Вчера стало известно, что компания Huntington Ingalls Industries официально сообщила о подписании контракта с военным ведомством и будет строить корабли Enterprise (CVN-80) и CVN-81 единым лотом.

В марте прошлого года военное командование отправило компании Huntington Ingalls Industries запрос на расчёт стоимости одновременной постройки сразу двух авианосцев. Тогда в ВМС США рассчитывали, что смогут сэкономить от $1 до $2,5 млрд. На верфи Newport News Shipbuilding, принадлежащей Huntington Ingalls Industries, посчитали, что одновременная постройка третьего и четвёртого кораблей типа Gerald R. Ford позволит сэкономить порядка $2 млрд, и это с учётом того, что финансирование строительства авианосца Enterprise (CVN-80) уже началось.

Помимо экономии, "оптовая" покупка кораблей позволяет значительно ускорить введение их в строй. Так, флот сможет получать авианосцы с интервалом в 3–4 года, а не 5 лет, как это происходит сейчас.

В 80-е годы Минобороны США уже заказывало парное строительство авианосцев. Так были построены корабли типа Nimitz CVN-72 и CVN-73, а также CVN-74 и CVN-75. Тогда флоту удалось сэкономить порядка 10% стоимости материалов, а также сократить сроки постройки авианосцев.

04.01.2019
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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
CVN-80
Компании
HII
Проекты
Gerald R. Ford
Nimitz
Авианосец
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