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09.01.2019
ТАСС

Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям

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Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1"
Авиадесантная самоходная противотанковая пушка "Спрут-СДМ1".
Источник изображения: © Фото : Минобороны РФ

В Ростехе добавили, что испытания намечены на 2019 год

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Госкорпорация "Ростех" подготовила несколько опытных образцов истребителей танков "Спрут-СДМ1" к государственным испытаниям, которые Минобороны РФ проведет в 2019 году. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в госкорпорации.

Как отметили в Ростехе, от результатов госиспытаний будет зависеть дальнейшая судьба боевой машины. "Опытные образцы 125-миллиметровой самоходной противотанковой пушки 2С25М "Спрут-СДМ1", разработчиком которой является Волгоградская машиностроительная компания, готовы к их прохождению", - сказали в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что сейчас "в Министерстве обороны РФ ведется подготовка соответствующей программы, испытания намечены на 2019 год".

Ранее командующий Воздушно-десантными войсками, в интересах которых разработана боевая машина, Андрей Сердюков заявлял, что госиспытания "Спрут-СДМ1" начнутся в декабре 2018 года.

Контракт на разработку модернизированной гусеничной противотанковой пушки "Спрут-СДМ1" был заключен в 2013 году. В 2014 году был изготовлен первый опытный образец плавающей авиадесантируемой машины, который демонстрировался на выставке "Армия-2015". Машина получила унифицированные с БМД-4М ходовую часть, трансмиссию и двигатель, современную цифровую систему управления огнем и орудие 2А75М с повышенной точностью стрельбы.

Базовый вариант самоходки - "Спрут-СД" - с орудием 2А75 был принят на вооружение в 2006 году. По данным открытых источников, для ВДВ с 2005 по 2010 год было закуплено более 30 таких машин, однако позже поставки "Спрута-СД" в войска были приостановлены.

07.01.2019
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принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2А46
2С25 Спрут-СД
БМД-4
Компании
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Ростех
Персоны
Сердюков Анатолий
Проекты
АРМИ-20XX
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1 комментарий
№1
09.01.2019 19:23
У нас много чего испытывается начиная с Арматы, где серия.
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