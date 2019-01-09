Источник: подлодки "Князь Владимир" и "Казань" завершат заводские ходовые испытания летом

Вывод из эллинга подводного крейсера "Князь Владимир" в Северодвинске, 17 ноября 2017 года.

Ранее сообщалось, что субмарины должны были завершить такие испытания в конце декабря 2018 года

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Атомные подводные лодки "Князь Владимир" (проект 955А, шифр "Борей-А") и "Казань" (проект 885М, шифр "Ясень-М") завершат заводские ходовые испытания летом. Об этом сообщил во вторник ТАСС источник в судостроительной отрасли.

"В настоящее время в ходовых испытаниях обеих подлодок сделан перерыв в связи с ледовыми условиями в полигонах ВМФ в северных морях. Испытания будут продолжены и завершены летом", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дата завершения испытаний является плановой. "Изначально завершение испытаний было намечено на лето в связи с большим объемом проверок новых систем, установленных на модернизированных подлодках", - пояснил собеседник.

ТАСС не располагает официальным подтверждением предоставленной источником информации.

Ранее генеральный директор "Севмаша", где были построены обе субмарины, сообщил журналистам, что "Князь Владимир" и "Казань" должны завершить заводские ходовые испытания в конце декабря 2018 года.

"Казань" и "Князь Владимир"

"Казань" - первая атомная подводная лодка, которая строится по усовершенствованному проекту "Ясень-М". Изменения и технические решения, внедренные в проект, касаются элементной базы комплексов радиотехнического вооружения, модернизированного оборудования и материалов, а также принципиально новых архитектурных особенностей корпуса. "Казань" - многоцелевая субмарина, вооруженная крылатыми ракетами "Калибр" или сверхзвуковыми "Оникс".

"Князь Владимир" - головная подлодка усовершенствованного проекта 955А. Субмарины проектов 955 и 955А ("Борей" и "Борей-А", соответственно) разработаны Центральным конструкторским бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург). Отличия проектов 955 и 955А неизвестны, однако, по данным из открытых источников, на "Борее-А" модернизированы конструкции корпуса, используется новая электроника, также лодки проекта 955А отличаются меньшим уровнем шума и других характеристик, по которым их могут засечь корабли противника. Основное вооружение этой субмарины - баллистические ракеты подводных лодок "Булава".