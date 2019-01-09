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09.01.2019
ТАСС

Новейшая РЛС "Контейнер" в 2019 году заступит на дежурство в Мордовии

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Загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер"
Загоризонтная РЛС 29Б6 "Контейнер".
Источник изображения: Министерство обороны РФ/mil.ru

Она позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на расстоянии свыше 2,5 тыс. км

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Новейшая радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения "Контейнер" заступит на боевое дежурство в республике Мордовия, сообщается в пресс-релизе Департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"В 2019 году в Республике Мордовия на боевое дежурство заступит новейшая радиолокационная станция загоризонтного обнаружения воздушных целей "Контейнер", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что опытно-боевое дежурство и испытания данной станции начались с 1 декабря 2018 года.

"За последние пять лет количество новых радиолокационных средств, ежегодно поступающих на вооружение радиотехнических войск, увеличилось более чем в 10 раз. На 30 процентов возросло количество комплексов средств автоматизации. Ежегодно в радиотехнические подразделения поставляется более 70 современных и перспективных радиолокационных станций и комплексов" - приводятся в сообщении слова начальника радиотехнических войск Воздушно-космических сил генерал-майора Андрея Кобана.

РЛС "Контейнер" позволяет обнаруживать воздушные цели в секторе 240 градусов и на удалении более 2,5 тыс. км.

08.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
29Б6 Контейнер
Компании
Минoбороны РФ
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