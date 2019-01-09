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09.01.2019
ТАСС

Военная полиция ВС РФ начала патрулировать сирийскую территорию близ границы с Турцией

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Сотрудник российской военной полиции в Сирии
Сотрудник российской военной полиции в Сирии.
Источник изображения: © Андрей Грязнов/ТАСС

Российские военные полицейские контролируют положение и перемещение вооруженных формирований в районе Манбиджа

МАНБИДЖ /Сирия/, 8 января. /ТАСС/. Военная полиция ВС РФ начала патрулировать территорию в районе сирийского города Манбидж в провинции Алеппо близ границы с Турцией. Об этом сообщил журналистам представитель полиции Юсуп Маматов.

"Сегодня приступили к патрулированию зоны безопасности в районе населенного пункта Манбидж и его окрестностей. Задача - обеспечить безопасность в зоне ответственности, контролировать положение и перемещение вооруженных формирований", - сказал он.

Как пояснил Маматов, первый маршрут патрулирования пролегал вдоль тыловой границы зоны безопасности вблизи Манбиджа. Военные полицейские проехали несколько десятков километров в северной части провинции через города Мельмиран, Аджами, Еланлы и Елибафар, а в дальнейшем маршрут следования будет регулярно меняться, добавил он.

По словам Маматова, российские военнослужащие принимают от местных жителей сообщения о схронах оружия и неразорвавшихся снарядах, которые остались со времени оккупации этих территорий боевиками.

После решения США вывести войска из Сирии курдские отряды "Сил народной самообороны" (СНС) обратились к правительству в Дамаске с призывом установить контроль над прежде удерживавшимися ими районами, в число которых входит Манбидж, и защитить их от турецкого вторжения. В конце декабря сирийские войска вошли в Манбидж. Минобороны арабской республики в начале января сообщило, что этот город покинули около 400 бойцов СНС, которые направились в сторону восточного берега Евфрата, где намерены сконцентрироваться на борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

08.01.2019
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принадлежат ТАСС
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