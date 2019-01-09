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09.01.2019
Lenta.ru

Иран анонсировал совместные учения с Россией

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Иранские военнослужащие. Архивное фото
Иранские военнослужащие. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Илья Питалев

Военно-морские силы России и Ирана начали подготовку к совместным учениям в Каспийском море, заявил командующий иранским ВМФ контр-адмирал Хоссейн Ханзади. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает агентство Mehr.

По словам Ханзади, маневры будут тактическими, спасательными и антипиратскими. Они выведут стратегическое и тактическое сотрудничество двух стран на море на очень высокий уровень. Ханзади отметил, что сотрудничество российских и иранских ВМС в последние годы укрепилось.

В сентябре на российском Дальнем Востоке и в прилегающих акваториях Тихого океана прошли военные учения "Восток-2018", которые стали крупнейшими на территории РФ после распада Советского Союза.

06.01.2019
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Страны
Иран
Россия
Проекты
Военные учения
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