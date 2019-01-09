В 2018 году Минобороны зафиксировало более 60 пусков баллистических ракет

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет зафиксировали космические войска России в 2018 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2018 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности.

"В настоящее время уже семь новых РЛС "Воронеж", развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми", - отметили в Минобороны.

В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.