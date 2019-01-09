Войти
09.01.2019
РИА Новости

В 2018 году Минобороны зафиксировало более 60 пусков баллистических ракет

878
0
0
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты.
Источник изображения: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 5 янв - РИА Новости. Более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет зафиксировали космические войска России в 2018 году, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

"В рамках несения боевого дежурства в 2018 году дежурными средствами российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированными средствами систем контроля космического пространства и противоракетной обороны были обнаружены более 60 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения", - говорится в сообщении.

Основу радиолокационных средств наземного эшелона российской системы предупреждения о ракетном нападении составляют радиолокационные станции нового поколения типа "Воронеж", созданные на территории Российской Федерации по технологии высокой заводской готовности.

"В настоящее время уже семь новых РЛС "Воронеж", развернутые на территории Ленинградской, Калининградской, Иркутской, Оренбургской областей, Краснодарского, Красноярского и Алтайского краев, несут боевое дежурство по радиолокационному контролю ракетоопасных направлений в установленных зонах ответственности. Продолжаются работы по созданию новых радиолокационных станций в Мурманской области и Республике Коми", - отметили в Минобороны.

В рамках совершенствования космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении проведена полная модернизация пункта управления космического эшелона СПРН. Специалисты Космических войск ВКС проводят летно-конструкторские испытания космических аппаратов орбитальной группировки Единой космической системы, которая станет основой космического эшелона СПРН и позволит существенно снизить время обнаружения пусков баллистических ракет, а также значительно повысить оперативность и достоверность информации предупреждения военно-политического руководства страны о ракетных угрозах.

05.01.2019
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
77Я6 Воронеж
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
СККП
СПРН
Похожие новости
10.01.2018
В 2017 году Космические войска ВКС обнаружили все ракетные пуски в зоне ответственности российской системы ПРН
05.10.2017
Более 10 новых комплексов обнаружения космических объектов развернут в России до 2020 года
05.09.2013
Засекли насмерть
29.11.2011
РЛС в Калининграде будет введена в состав СПРН
20.05.2008
Армавирская РЛС заступит на боевое дежурство в феврале 2009 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?