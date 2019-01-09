Новые иранские истребители поступят на вооружение страны в течение трех лет

Реактивный истребитель Kowsar ("Косар") в цехе сборки на базе Иранской самолетостроительной промышленной компании в городе Исфахане.

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Пятнадцать истребителей "Косар", серийное производство которых было запущено в конце 2018 года в Иране, поступят на вооружение ВВС страны в течение трех лет, говорится в заявлении командующего ВВС на сайте армии ИРИ.

"Первый истребитель "Косар" поступил на вооружение ВВС ИРИ. Согласно плану после массового производства в течение трех лет 15 истребителей "Косар" поступят на вооружение Военно-воздушных сил армии", — заявил командующий ВВС Ирана бригадный генерал Азиз Насирзаде.

Ранее иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран запустил серийное производство первого отечественного истребителя "Косар". Согласно сообщению, машина оснащена бортовым радиоэлектронным оборудованием четвертого поколения, способна нести различное вооружение. Ожидается, что самолет будет использоваться для коротких миссий воздушной поддержки.

Ранее доктор военных наук Константин Сивков заявил РИА Новости, что истребитель "Косар", скорее всего, относится к боевым самолетам третьего поколения, с его появлением ВВС Ирана смогут добиться независимости, важной для страны в условиях оружейного эмбарго. Говоря об экспортном потенциале "Косара", эксперт подчеркивал, что вряд ли этот истребитель завоюет серьезные позиции на международных рынках, однако с его появлением иранская армия сможет решить принципиальную задачу — обеспечить свои ВВС современными самолетами за счет собственной "оборонки".