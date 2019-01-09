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09.01.2019
РИА Новости

В России появятся монеты с изображением комплексов "Тополь" и "Ярс"

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Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс".
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Пятаков

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. К 60-летнему юбилею Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) планируется выпустить серию почтовых марок и юбилейных монет, посвященных развитию отечественного ракетостроения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны.

День РВСН отмечается 17 декабря.

"Отдельные серии будут посвящены как мобильной, так и стационарной группировке. Для привлечения внимания профессиональных нумизматов к данной тематике подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс", увековеченные на монетах, выйдут малым тиражом", — говорится в сообщении.

Также обсуждается вопрос о выпуске юбилейных открыток "Твои гарнизоны, Россия", отражающих особенности службы офицеров-ракетчиков в отдаленных гарнизонах.

05.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
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