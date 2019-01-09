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09.01.2019
РИА Новости

СМИ узнали о "последней попытке" США заблокировать поставки С-400 в Турцию

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Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму
Дивизион С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Крыму.
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

МОСКВА, 5 янв — РИА Новости. Американская делегация в очередной раз потребовала от Турции отказаться от покупки российских зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает "Йени шафак".

По данным издания, позиция Вашингтона была озвучена на встрече американской делегации с представителями Минобороны и МИД Турции. Предложение США газета назвала "последней попыткой" заблокировать поставки российских ЗРК в Турцию.

Как сообщило в четверг агентство Anadolu, американская сторона предложила купить четыре радиолокационные станции AN/MPQ-65, 10 антенно-мачтовых устройств, 20 пусковых установок M903, испытательное и другое оборудование.

Отмечается, что покупка С-400 обойдется Анкаре дешевле, чем американские Patriot: предложение Вашингтона не включало в себя каких-либо скидок или передачи технологий, как предполагалось ранее.

Кредитное соглашение по поставкам зенитно-ракетных комплексов С-400 Турции было подписано в декабре 2017 года. Как заявлял глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, речь идет о продаже четырех дивизионов С-400 на сумму 2,5 миллиарда долларов.

Госдеп, в свою очередь, одобрил в конце декабря возможную сделку с Турцией по поставке систем противоракетной обороны Patriot с соответствующим оборудованием на общую сумму 3,5 миллиарда долларов.

В Анкаре подчеркивают, что российское предложение выгоднее, однако Турция по-прежнему готова к сотрудничеству с США. На поставки С-400 закупки Турцией американских ЗРК никак не повлияют, отмечал пресс-секретарь президента Ибрагим Калын.

05.01.2019
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Кредитование
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Россия
США
Турция
Продукция
AN/MPQ-65
Anadolu УДК
Patriot ЗРК
С-400 Триумф
Компании
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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