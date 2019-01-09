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09.01.2019
Хайтек

Google получила одобрение на разработку радарного датчика движений в США

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Радиолокационный датчик движения
Радиолокационный датчик движения.
Источник изображения: hightech.fm

Подразделение Google Alphabet Inc. получило одобрение регулирующих органов США на разработку радиолокационного датчика движения — Project Soli.

Федеральная комиссия связи США заявила, что решение "послужит общественным интересам, предоставляя инновационные функции управления устройствами с использованием технологии бесконтактных жестов".

Система использует радиолокатор с широким лучом для обнаружения и захвата движений рук, превращая их в команды для мобильных устройств. До сих пор, однако, технология была ограничена, и некоторые компании, включая Facebook, утверждали, что требуемые высокочастотные уровни могут мешать существующей технологии. Теперь же Soli будет работать на более высоких уровнях, чем разрешено в настоящее время.

В компании рассказали, что "хотя элементы управления являются виртуальными, взаимодействия являются физическими и отзывчивыми", поскольку обратная связь создается тактильным ощущением.

В Google отметили, что виртуальные инструменты могут приблизить точность естественного движения рук человека, и датчик может быть встроен в носимые устройства, телефоны, компьютеры и транспортные средства.

В марте Google попросила агентство связи разрешить своему интерактивному радиолокационному датчику Soli работать в диапазоне частот 57–64 ГГц, что соответствует стандартам Европейского института стандартизации связи.

02.01.2019
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