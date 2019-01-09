Утвержден план-график создания российской ракеты-носителя сверхтяжёлого класса "Енисей"
Как сообщил 4 января 2019 года в своем микроблоге в twitter.com генеральный директор Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, "сегодня подписан детальный план-график создания к 2028 году ракеты-носителя сверхтяжёлого класса (класс "Енисей"). Разработчики - РКК "Энергия" имени С.П.Королёва (Московская область), РКЦ "Прогресс" (Самара), Центр имени М.В.Хруничева (Москва) - в части создания третьей ступени".
Проектные предложения ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва" по облику и графику создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), январь 2018 года (с) asv-k.livejournal.com
Со стороны bmpd укажем, что в опубликованном 29 декабря 2018 года сообщении Госкорпорации "Роскосмос" об итогах своей длеятельности в 2018 году, по вопросу создания космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК)говорилось:
"В 2018 году Госкорпорация "Роскосмос" приступила к разработке эскизного проекта космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса (КРК СТК), который будет завершен в 2019 году. Начало летных испытаний комплекса предусмотрено в 2028 году. Для реализации этих планов обеспечен выпуск Указа Президента Российской Федерации "О создании космического ракетного комплекса сверхтяжелого класса". Внесены изменения в государственную программу Российской Федерации "Космическая деятельность России на 2013-2020 годы" и утвержден детальный план-график ее реализации в 2018-2020 годах, а также в Федеральную космическую программу России на 2016-2025 годы".
В пресс-релизе ПАО "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П.Королёва" от 2 февраля 2018 года сообщалось:
"Корпорация "Энергия" определена головным разработчиком космического ракетного комплекса ракеты-носителя сверхтяжелого класса (КРК СТК).
Указ о создании на Восточном этого комплекса был подписан на этой неделе Президентом РФ Владимиром Путиным.
В составе соисполнителей работ - предприятия ГК "РОСКОСМОС": АО "РКЦ "Прогресс", ФГУП ЦЭНКИ и др.
Концепция создания КРК СТК предполагает максимальное использование уже существующих наработок. Также при разработке ракеты-носителя (РН) сверхтяжелого класса будут использованы основные элементы и технологии создаваемой в настоящее время РН среднего класса "Союз-5".
Определены основные этапы работ по проекту. На первом этапе - в период с 2018 по 2019 год - будет разработан эскизный проект на КРК СТК, определен проектный облик составных частей комплекса, подготовлены технико-экономические обоснования.
Второй этап, запланированный на 2020-2028 годы, предусматривает выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских, проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ.
Проведение летных испытаний "сверхтяжа" запланировано с 2028 года.
В соответствии с проектом технического задания КРК СТК должен обеспечить выведение полезных грузов массой до 90 тонн на низкую околоземную орбиту и не менее 20 тонн на окололунную полярную орбиту."
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