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09.01.2019
bmpd.livejournal.com

Начаты летные испытания летающей лаборатории Ту-214ЛМК

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29 декабря 2018 года в Казани совершил первый полет после переборудования самолет-летающая лаборатория Ту-214ЛМК (регистрационный номер 64507), переделанный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев" из пассажирского самолета Ту-214 (заводской номер 42305007, серийный номер 507, регистрационный номер RA-64507) постройки 2003 года. Самолет переоборудован в летающую лабораторию многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 ПАО "Туполев" для проведения испытаний нового радиолокационного комплекса модернизированного стратегического бомбардировщика Ту-160М2 (а в перспективе - ПАК ДА), в связи с чем оснащен соответствующим носовым обтекателем.

Принадлежащий ПАО "Туполев" самолет-летающая лаборатория Ту-214ЛМК многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 (заводской номер 42305007, серийный номер 507, регистрационный номер 64507) в первом полете по завершении переоборудования на Казанском авиационном заводе (КАЗ) им. С.П. Горбунова - филиале ПАО "Туполев". Казань, 29.12.2018 (с) Дмитрий Ромашко / russianplanes.net ( ссылка )

Данный борт был построен на КАЗ (КАПО) и, находясь в собственности ОАО "Финансовая лизинговая компания" (ФЛК), в 2004-2008 годах эксплуатировался в финансовом лизинге авиакомпанией "Дальавиа - Дальневосточные авиалинии" (Хабаровск), потерпервшей банкротство. В 2009-2010 годах некоторое время эксплуатировался авиакомпанией "Аэростарз" (Домодедово). После банкротства "Аэростарз" эксплуатация самолета была приостановлена, и с декабря 2010 года данный борт находился на хранении на КАЗ. В июне 2014 года был выкуплен ПАО "Туполев" у также потерпевшей банкротство ФЛК с целью переоборудования в летающую лабораторию Ту-214ЛМК многофункционального летно-моделирующего комплекса ЛМК-214 в рамках программы Ту-160М2. Фактические работы по переобрудованию были начаты на КАЗ с 2015 года.

НАпомним, что в начале 2014 года на портале госзакупок была опубликована документация ПАО "Туполев" относительно осуществления закупки "Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (многофункциональный летно-моделирующий комплекс ЛМК-214), ОАО "Туполев" города Казань Республики Татарстан", реализуемой в рамках Федеральной целевой программы развития предприятий оборонно-промышленного комплекса в 2011-2020 годах. Завершение работ намечалось на конец 2017 года. Стоимость закупки 1,70925 млрд рублей, в том числе 600 млн рублей выделялось на приобретение бывшего в эксплуатации самолета Ту-214 типовой конструкции, техническое состояние которого обеспечит остаточный налет в 3000 летных часов или 600 посадок (остаточный действующий ресурс борта RA-64507 - 3353 часа или 2213 посадок).

Согласно официальному комментарию ПАО "Туполев" по данному проекту, "цель работы по Ту-214ЛМК - создание летающей лаборатории для отработки в полете комплексов бортового оборудования Ту-160 и в перспективе - ПАК ДА".

05.01.2019
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принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ту-160
Ту-214
Компании
КАПО Горбунова
Туполев
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