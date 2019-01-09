Универсальная инженерная машина пройдет госиспытания в 2019 году

На носу машины огромный отвал шириной 4,5 м, которым она сносит почти любые преграды на своем пути.

В Минобороны РФ сообщили, что новая машина способна выполнять инженерные работы в условиях огневого воздействия противника и на радиоактивно зараженной местности

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Универсальная бронированная инженерная машина (УБИМ) пройдет государственные испытания в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"В 2019 году пройдут государственные испытания универсальной бронированной инженерной машины", - сказали в ведомстве.

Новая машина, отметили в министерстве, способна выполнять инженерные работы в условиях огневого воздействия противника и на радиоактивно зараженной местности.

УБИМ может прокладывать колонные пути, готовить дороги и проходы в каменных и лесных завалах на пересеченной и горно-лесистой местности, засыпать рвы и овраги, валить деревья, корчевать пни и выполнять другие работы.

"Машина по ряду характеристик превосходит современные зарубежные аналоги и обладает более широкими функциональными возможностями", - сообщили в Минобороны.