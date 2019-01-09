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09.01.2019
ТАСС

Новый пистолет "Удав" для армии России прошел госиспытания

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Пистолет "Удав"
Пистолет "Удав".
Источник изображения: kalashnikov.ru/Михаил Дегтярёв

Отмечается, что "военные поставили новому оружию высокую оценку"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Новый пистолет "Удав" калибра 9 мм для Вооруженных сил России прошел государственные испытания и рекомендован к принятию на вооружение. Об этом сообщил ТАСС в субботу представитель оборонного ведомства.

"Завершены госиспытания пистолета "Удав", он рекомендован к принятию на вооружение", - сказал представитель Минобороны. Собеседник агентства добавил, что "военные поставили новому оружию высокую оценку".

Как сообщили, в свою очередь, журналистам в компании ЦНИИТОЧМАШ (входит в Ростех), "испытания нового перспективного пистолетного комплекса под патрон 9х21 проходили с августа по декабрь прошлого года на испытательной базе АО "ЦНИИточмаш" и полигонах Минобороны России в Западном и Центральном военных округах".

По данным компании, пистолет был проверен на стойкость в тяжелых климатических условиях и под воздействием различных механических факторов. В частности, пистолет устойчиво работал в диапазоне температур от +50 до -70 градусов Цельсия. Также исследовались баллистические характеристики пистолета.

"В настоящее время результаты испытаний пистолетного комплекса находятся на рассмотрении государственной комиссии", - отметил представитель компании.

По данным из открытых источников, "Удав" имеет прицельную дальность стрельбы 50 метров, емкость его магазина составляет 18 патронов. Другие технические характеристики пистолета неизвестны.

Пистолет для армии

В настоящее время фактически единый пистолет для Вооруженных сил в действующих частях отсутствует. Ранее предпринимались различные попытки внедрить пистолетные комплексы в армии, в частности, для Минобороны в начале 2000-х годов был принят на вооружение пистолет "Грач" (использует патрон 9х19 "Парабеллум", создан в рамках конкурса "Грач"), однако он не получил широкого распространения. В армии пистолет традиционно считается оружием "последнего шанса" в дополнение к основным стрелковым комплексам.

Мощный отечественный патрон 9х21 был изначально создан для пистолета "Вектор" СР-1 (также известен как "Гюрза", должен был участвовать в первом конкурсе Минобороны РФ "Грач" на единый пистолет для армии, но был снят с испытаний) и предназначен для поражения защищенного противника - пуля из этого патрона на дальности до 100 м способна пробить бронежилет 3-го класса, который "держит" автоматный патрон калибра 7,62х39 без бронебойного сердечника.

В СССР основным армейским пистолетом считались ПМ и пистолет "Стечкина" под патроны 9х18. Однако "Стечкин", имеющий возможность ведения автоматического огня, применялся только в срецподразделениях или летчиками. ПМ использовался офицерами как личное оружие.

05.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
СР-1
Стечкин
Компании
Минoбороны РФ
ЦНИИТОЧМАШ
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