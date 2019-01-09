Войти
09.01.2019
ТАСС

Исследовательское судно ВМФ России отправится в кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах

598
0
+3
Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский"
Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский".
Источник изображения: © Юрий Белинский/TACC

По данным Минобороны, в ходе экспедиции будет продолжено изучение морей Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" совершит кругосветную экспедицию и продолжит изучение морей Антарктиды в 2019-2020 годах. Об этом журналистам в субботу сообщили в Минобороны России.

"Под контролем Главного командования ВМФ России продолжается подготовка океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" к очередной кругосветной океанографической экспедиции, запланированной на 2019-2020 годы", - рассказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, в ходе экспедиции будет продолжено изучение морей Антарктиды.

Как рассказали в Минобороны, экспедиция будет посвящена 250-летнему юбилею со дня рождения Ивана Крузенштерна. "В ней, помимо "Адмирала Владимирского", примет участие гидрографическое судно "Маршал Геловани" Тихоокеанского флота", - отметили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, в настоящее время судно проходит предпоходовый ремонт и дооснащение новыми средствами для океанографических и гидрографических исследований на Кронштадтском морском заводе.

05.01.2019
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
852
ТОФ
Похожие новости
28.11.2018
Россия укрепляет статус океанской державы
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
29.05.2018
Главком ВМФ России принял участие в церемонии спуска на воду полноразмерной копии линейного корабля "Полтава"
10.10.2016
Гидрографические суда ВМФ в течение лета совершили более 180 выходов в море
28.07.2015
В России масштабно отметили День Военно-морского флота
04.08.2014
До конца года гидрографические суда ВМФ России совершат уникальные исследования в Мировом океане
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 09.01 20:25
  • 10
Источник: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" получит скорость более 200 км/ч
  • 09.01 20:22
  • 8
Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
  • 09.01 19:26
  • 1
Истоки и реалии Договора по РСМД
  • 09.01 19:23
  • 1
Опытные образцы истребителей танков "Спрут-СДМ1" готовы к госиспытаниям
  • 09.01 19:22
  • 5
Китайский танкист: С танком Тype99A2 сможет конкурировать только Т-14 "Армата"
  • 09.01 19:20
  • 1
"Авангард" и другие: о роли новых систем в стратегических силах
  • 09.01 18:38
  • 4
"Туполев" вскоре начнёт производство опытных образцов ПАК ДА
  • 09.01 18:25
  • 11
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 09.01 17:58
  • 59
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 09.01 17:56
  • 1
Культурные кадры: за досуг солдат ответят политруки
  • 09.01 17:40
  • 1
Сухопутные войска России в 2019 году получат комплексы С-300В4, "Бук-М3" и "Тор-М2"
  • 09.01 17:35
  • 14
Прототип аэротакси за 12 миллионов рублей рухнул в сугроб
  • 09.01 17:31
  • 3
Источник: в России разрабатывают новую крылатую ракету "Калибр-М"
  • 09.01 15:08
  • 68
Убийцу "Боинга" прячут в ангаре
  • 09.01 15:00
  • 1758
Как насчёт юмористического раздела?