Исследовательское судно ВМФ России отправится в кругосветную экспедицию в 2019-2020 годах

По данным Минобороны, в ходе экспедиции будет продолжено изучение морей Антарктиды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 января. /ТАСС/. Океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" совершит кругосветную экспедицию и продолжит изучение морей Антарктиды в 2019-2020 годах. Об этом журналистам в субботу сообщили в Минобороны России.

"Под контролем Главного командования ВМФ России продолжается подготовка океанографического исследовательского судна "Адмирал Владимирский" к очередной кругосветной океанографической экспедиции, запланированной на 2019-2020 годы", - рассказали в Минобороны.

По данным военного ведомства, в ходе экспедиции будет продолжено изучение морей Антарктиды.

Как рассказали в Минобороны, экспедиция будет посвящена 250-летнему юбилею со дня рождения Ивана Крузенштерна. "В ней, помимо "Адмирала Владимирского", примет участие гидрографическое судно "Маршал Геловани" Тихоокеанского флота", - отметили в оборонном ведомстве.

По информации Минобороны, в настоящее время судно проходит предпоходовый ремонт и дооснащение новыми средствами для океанографических и гидрографических исследований на Кронштадтском морском заводе.