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09.01.2019
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Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"

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Подводный беспилотник "Посейдон"
Подводный беспилотник "Посейдон".
Источник изображения: https://www.youtube.com/

Атаку новейшего российского подводного беспилотника "Посейдон" будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине", — сказал он.

По словам собеседника агентства, максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться — более одного километра. Для сравнения, максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.

Развить высокую скорость "Посейдону" позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.

В июле Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен образец океанской многоцелевой системы "Посейдон". С помощью анимации в ролике показали, как беспилотный аппарат запускается с субмарины.



О разработке стратегического беспилотника "Посейдон", способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.

04.01.2019
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8 комментариев
№1
09.01.2019 09:01
Цитата, q
"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине"
А решен вопрос наведения на подвижную цель, вроде АУГ, при скорости свыше 200км/ч и активном маневрировании?
0
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№2
09.01.2019 10:33
Цитата, Восход сообщ. №1
А решен вопрос наведения на подвижную цель, вроде АУГ, при скорости свыше 200км/ч и активном маневрировании?

ща, главный конструктор с министром обороны утреннюю планёрку закончат и сразу отпишутся на форуме. ;)))
+2
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№3
09.01.2019 10:51
Цитата, VK сообщ. №2
ща, главный конструктор с министром обороны утреннюю планёрку закончат и сразу отпишутся на форуме. ;)))
Ок, ждем:-)
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№4
09.01.2019 14:00
ясно же, что скорость может быть любая до 200. есть экономичный ход и тихий, соответственно, а быстрота нужна незадолго до непосредственного поражения цели, когда ты обнаружен и нужно минимизировать возможность перехвата
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№5
09.01.2019 16:26
200 км под водой, это все выступающие части "слижет".
0
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№6
09.01.2019 16:43
Цитата, Восход сообщ. №1
А решен вопрос наведения...
В первом приближении эта траектория должна быть похожа на траекторию "улитки", т.е. заход на цель с её обходом и попаданием при постоянном уменьшении радиуса поворота. Такую траекторию невозможно упредить и просчитать.
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№7
09.01.2019 19:23
Цитата, ankh-andrej сообщ. №5

Он идёт в воздушной каверне с минимальным сопротивлением среды..
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№8
09.01.2019 20:22
Цитата, 4KOt сообщ. №4
ясно же, что скорость может быть любая до 200.

что действительно ЯСНО, так это то что "ЫкспертЬ" ТАСС не просто ИДИОТ (прогулявший курс физики в школе) а ТУПОЙ ИДИОТ (ибо видео с "Статусом" выложено и по нему никакой суперкавитацией и не пахнет (да и физически это просто НЕВОЗМОЖНО)
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