Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"

Атаку новейшего российского подводного беспилотника "Посейдон" будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине", — сказал он.

По словам собеседника агентства, максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться — более одного километра. Для сравнения, максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.

Развить высокую скорость "Посейдону" позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.

В июле Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен образец океанской многоцелевой системы "Посейдон". С помощью анимации в ролике показали, как беспилотный аппарат запускается с субмарины.

О разработке стратегического беспилотника "Посейдон", способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.