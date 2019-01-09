Раскрыты технические характеристики ядерного "Посейдона"
Атаку новейшего российского подводного беспилотника "Посейдон" будет невозможно отразить благодаря особенностям его маневрирования. Об этом сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине", — сказал он.
По словам собеседника агентства, максимальная скорость беспилотника будет составлять свыше 200 километров в час, максимальная глубина, на которой он сможет двигаться — более одного километра. Для сравнения, максимальная скорость современных атомных подводных лодок составляет 60 километров в час, торпед — 90 километров в час.
Развить высокую скорость "Посейдону" позволит тот факт, что на максимальной скорости он будет находиться в воздушной каверне — полости с водяным паром, образующейся при движении — что снизит сопротивление среды.
В июле Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлен образец океанской многоцелевой системы "Посейдон". С помощью анимации в ролике показали, как беспилотный аппарат запускается с субмарины.
О разработке стратегического беспилотника "Посейдон", способного переносить ядерные боезаряды, впервые официально объявил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию в марте 2018 года. Известно, что подводный аппарат будет оснащен инновационной ядерной энергоустановкой и является оружием массового поражения, способным поражать цели на воде и на берегу.
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"На пути к цели "Посейдон" будет непрерывно маневрировать по курсу и глубине"А решен вопрос наведения на подвижную цель, вроде АУГ, при скорости свыше 200км/ч и активном маневрировании?
А решен вопрос наведения на подвижную цель, вроде АУГ, при скорости свыше 200км/ч и активном маневрировании?
ща, главный конструктор с министром обороны утреннюю планёрку закончат и сразу отпишутся на форуме. ;)))
ща, главный конструктор с министром обороны утреннюю планёрку закончат и сразу отпишутся на форуме. ;)))Ок, ждем:-)
А решен вопрос наведения...В первом приближении эта траектория должна быть похожа на траекторию "улитки", т.е. заход на цель с её обходом и попаданием при постоянном уменьшении радиуса поворота. Такую траекторию невозможно упредить и просчитать.
Он идёт в воздушной каверне с минимальным сопротивлением среды..
ясно же, что скорость может быть любая до 200.
что действительно ЯСНО, так это то что "ЫкспертЬ" ТАСС не просто ИДИОТ (прогулявший курс физики в школе) а ТУПОЙ ИДИОТ (ибо видео с "Статусом" выложено и по нему никакой суперкавитацией и не пахнет (да и физически это просто НЕВОЗМОЖНО)