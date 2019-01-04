МиГ-19 (СМ-9/1, СМ-9/2). Фронтовой истребитель с двигателями АМ-9Б

Постановлением Совета Министров от 15 августа 1953 г. был установлен срок предъявления самолета на государственные летные испытания - апрель 1954 г. Самолет строился на базе 2-го экземпляра истребителя сопровождения СМ-2. К выполнению задания ОКБ приступило в сентябре 1953 г. Самолет СМ-9/1 был закончен в производстве и отправлен на заводские испытания 21 декабря 1953 г.

Первый вылет 5 января 1954 г. выполнил летчик-испытатель Г.А. Седов.

Летчик-испытатель Г.А. Седов. Источник: Валерий Агеев

Уже в первых испытательных полетах был преодолен звуковой барьер и достигнута скорость 1400 км/час.

Испытания самолета проводились совместно с летными исследованиями и доводками двигателей АМ-9Б, которые неоднократно выходили из строя, снимались и заменялись. С 3 июня по 4 июля 1954 г. производились ремонтно-восстановительные работы, так как 2 июня самолет при посадке получил повреждения из-за одновременной остановки двигателей на малой высоте.

13 августа 1954 г. завершились заводские испытания и самолет СМ-9/1 передали в ГК НИИ ВВС на госиспытания. Государственные испытания проходили в период с 3 сентября 1954 г. по 1 марта 1955 г. и завершились с удовлетворительными результатами. Постановлением Совета Министров от 17 февраля 1954 г. самолет СМ-9 запустили в серийное производство под названием МиГ-19 еще до завершения заводских испытаний.

Вооружение самолета состояло из трех пушек НР-23. Первоначально предполагалось установить пушки НР-30, но по решению МАП, до прохождения ими госиспытаний, на самолете установили пушки НР-23. Предусмотрена подвеска двух бомб до 250 кг или двух блоков ОРО-57К. Установлен жидкостный антиобледенитель фонаря.

Второй экземпляр самолета СМ-9 в мае 1954 г. был оборудован двигателями АМ-9Б, а в июне начались летные исследования работы двигателей по специальной программе. По этой программе до 16 августа было выполнено 12 полетов. В июле и августе из 62 дней самолет находился в летном состоянии только 8 дней, а в остальное время производились работы по доводке двигателей, которые за этот период менялись 8 раз. Параллельно с исследованием работы двигателей на этом самолете проводилась отработка в полете системы управления стабилизатором.

Первый вылет СМ-9/2 с управляемым стабилизатором состоялся 16 сентября 1954 г. Однако полностью осуществить в 1954 г. указанные работы не удалось, вследствие больших простоев самолета из-за отсутствия двигателей и недоведенности бустера БУ-14. За период с 16 сентября по 27 ноября 1954 г. на самолете выполнено 8 полетов. С 27 ноября до конца года полеты были прекращены в связи с доводкой двигателей на заводе №300. В 1955 г. испытания СМ-9/2 возобновились. Всего выполнено 58 полетов по программе отработки управляемого стабилизатора.