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09.01.2019
Lenta.ru

Названы сроки создания российской сверхтяжелой ракеты для полета на Луну

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Цех Центра имени М. В. Хруничева.
Цех Центра имени М. В. Хруничева.
Источник изображения: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Подписан детальный план-график создания российской сверхтяжелой ракеты-носителя. Об этом сообщил в Twitter глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

Из поста следует, что ракета будет называться "Енисей". Ее разработкой займутся РКК "Энергия" имени С. П. Королева и РКЦ "Прогресс". За создание третьей ступени отвечает государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева.




Создание российской сверхтяжелой ракеты анонсировали в августе 2018 года. В декабре РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли сообщило, что она будет состоять из шести боковых блоков с двигателями РД-171 и одним центральным с двигателем РД-180, а ее высота составит около ста метров.

ТАСС пишет, что в качестве первой ступени будут использоваться блоки ракеты "Союз-5", а третью ступень создадут в рамках проекта ракеты "Ангара-5В", над которым работают в Центре имени М. В. Хруничева.

Первый пуск "Енисея" запланирован на 2028 год с космодрома Восточный. Расходы на создание ракеты-носителя и строительство необходимой инфраструктуры оцениваются в 1,5 триллиона рублей. Ее основным назначением станет обеспечение полетов в дальний космос, в частности, к Луне и Марсу.

04.01.2019
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Страны
Россия
Продукция
Ангара
РД-170
РД-180
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Энергия РКК
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Восточный Космодром
Луна
Марс
Союз-5 РН
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