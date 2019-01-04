В США начали выпускать пистолет-пулемет российского спецназа

Одна из американских оружейных компаний Palmetto State Armory начала выпуск пистолета-пулемета AK-V, особенностью которого является конструктивное сходство с российским ПП-1901 "Витязь", разработанного на "Ижмаше".

Как напоминает портал Guns.com, это оружие разрабатывалось для российского спецназа.

Впрочем, факт этого сходства не скрывается, а преподносится, как преимущество. Американская компания-производитель сообщает, что "AK-V - это 9-миллиметровый пистолет, созданный по образцу конструкции оружия для подразделений российского спецназа "Витязь"".

Любопытно, что AK-V подпадает под пожизненную гарантию от производителя, но поставляется в ограниченном количестве. Пока еще нет точных сведений о цене на это оружие, но по некоторым данным оно будет стоить не более 1000 долларов.

Напомним, ранее американские эксперты признали российский "Витязь" одним из лучших пистолетов-пулеметов в мире.

Руслан Мельников