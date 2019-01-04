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04.01.2019
Военное обозрение

Учёные заявили о большом шаге на пути создания квантового компьютера

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Чип компании D-Wave Systems Inc.
Чип компании D-Wave Systems Inc., предназначенный для квантовых вычислений.
Источник изображения: CC BY 3.0 / D-Wave Systems, Inc.

Международная группа учёных-физиков продвинулась в создании так называемого квантового компьютера. Речь идёт о перспективной вычислительной машине, которая (в теории) оперирует не битами, а кубитами – особыми квантовыми разрядами, выстраиваемыми в квантовый регистр. Кубит – информационная парадигма, которая способна одновременно находиться в нескольких состояниях: если для бита это либо 0, либо 1, то для кубита возможна суперпозиция этих состояний.

Использование кубитов вместо привычных битов в перспективе и даёт возможность создать компьютер с невероятными по сегодняшним меркам характеристиками.

Учёные технологического университета Массачусетса (США) совместно с коллегами из целого ряда стран смогли впервые в истории исследований зафиксировать так называемую временную когерентность графенового кубита. Другими словами, смогли определить, в течение какого времени он может находиться в том самом (уникальном) состоянии одновременных нуля и единицы. Чем выше время когерентности, тем больше вычислительных операций можно выполнить.

Графеновые материалы позволяют проводить эффективную фиксацию временной когерентности. Результаты опубликованы в научном издании Nature Nanotechnology.

Из материала:

Специалисты впервые демонстрируют когерентный кубит с использованием графеновых структур. Время когерентности составило 55 наносекунд.

Для справки: графен – одна из модификаций углерода. Её уникальность - в двумерности. Структура имеет толщину слоя в один атом. Впервые работа о получении графена была опубликована русскими учёными Андреем Геймом и Константином Новосёловым (сотрудниками института в Манчестере). Их и считают первооткрывателями (если можно так выразиться, первыми получателями) графена.

Именно на основе создания графена и стал возможен прорыв в изучении способности сверхпроводящих систем для их перспективного применения в создании квантового компьютера. Учёные считают работу по фиксации временной когерентности кубитов с использованием графена большим шагом на пути к созданию этой машины будущего.

02.01.2019
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