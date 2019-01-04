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04.01.2019
Военное обозрение

Эксперты в Китае заявили, что Т-90С уступает китайским танкам VT4 и VT5

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Танк Т-90С
Один из танков Т-90С первой партии, доставленной во Вьетнам, декабрь 2018 года.
Источник изображения: www.facebook.com/WarComissar

Китайские военные эксперты решили высказаться по поводу заключённого между Россией и Вьетнамом контракта, предполагающего поставки вьетнамским вооружённым силам российских танков Т-90С.

В общей сложности, контракт предполагает поставки 64 боевых машин такого типа Ханою. В китайских СМИ утверждается, что первая партия (в числе 32 единиц) уже доставлена во Вьетнам из РФ. Отмечается, что для транспортировки бронемашин из порта были задействованы колёсные тягачи КЗКТ-7428.

В китайских средствах массовой информации военными экспертами заявлено, что с приобретением российских Т-90 вьетнамская армия получит дополнительное бронетанковое оснащение, однако "это не даст преимущества над новейшими китайскими танками". В частности, заявлено, что приобретённые в России для вьетнамских войск Т-90С "во многом уступают" китайскому танку Type 15. Это танк, который ранее демонстрировался на военно-технических выставках под экспортной номенклатурой VT5. Также он известен под обозначением ZTQ-15.

Из высказываний китайского военного эксперта в СМИ КНР:

Хотя Т-90С теоретически достигает уровня современных основных боевых танков и может позволить Вьетнаму делать высокомерные заявления о перевооружении бронетанковых войск, на самом деле Т-90С не сыграет для Вьетнама важной роли. Танки различных версий Т-90 уступают китайским Type 15 при использовании в горной местности. Угол вертикального отклонения танковой пушки Type 15 больше, чем у Т-90, а это важная составляющая успеха в бою в горах.

Далее приводятся суждения о сравнении танков Т-90 и VT4 (MBT-3000). VT4 – это китайский основной боевой танк, который стоит на вооружении не только НОАК, но и армии Таиланда. VT4 имеет 125-мм орудие, способное вести огонь не только снарядами, но и управляемыми ракетами на дальности до 5 км.

Из заявления китайских военных экспертов:

Танк VT4, оснащенный двигателем мощностью 1200 л.с., обладает высокой маневренностью. Ряд применённых на нём продвинутых технологий делает его лучше российского Т-90С. Танк высококлассен! У него гораздо более широкий спектр боевых возможностей, чем у Т-90, которые сегодня есть у Вьетнама и Индии.

В целом, все эти заявления сводятся к восхвалению китайских танков и призывам к странам Юго-Восточной и Южной Азии (включая Бангладеш и Мьянму) покупать бронетехнику исключительно китайского производства.

03.01.2019
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Страны
Бангладеш
Вьетнам
Индия
Китай
Мьянма
Россия
Таиланд
Продукция
MBT-3000
Т-90 "Владимир"
Т-90С
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