В Индии признали: советские и российские БМП будут незаменимы ещё десятки лет

В Индии признали, что реализация принятой в 2009 году национальной программы по перевооружению индийских бронетанковых войск, в том числе на серийные танки и БМП индийской разработки, на данный момент фактически сорвана. В индийских СМИ отмечается, что за 10 лет в Индии так и не смогли договориться о наиболее оптимальной логистике перевооружения бронетанковой составляющей армии страны.

Напомним, что 10 лет назад Индия приняла программу по получению 2600 бронемашин, включая танки разработки своих конструкторов. Общая стоимость реализации этой программы составляла (по плану) около 600 млрд рупий (по сегодняшнему курсу – около 8,6 млрд долларов).

Из материала в индийских СМИ:

Из различных взглядов заинтересованных сторон проект, по сути, остановился. Амбициозная программа по созданию собственного парка современных танков не продвигается из-за процедурных задержек.

В очередной раз отложена встреча между представителями индийских вооружённых сил с высшим руководством Минобороны по поводу реализации проекта индийской БМП. Главный вопрос - финансовый.

Отмечено, что реализация программы уже останавливалась – дело было в 2012 году. Через 2 года в Минобороны Индии о программе снова вспомнили и заявили о необходимости возобновления работ в её рамках.

Заявлено, что в вооружённых силах Индии хотят замены БМП-2 на индийские БМП проекта FICV.

Изначально это предполагалось сделать к 2020 году. Потом планы скорректировали, заявив, что армия Индии перейдёт на новые БМП к 2025 году. Теперь в Минобороны говорят, что эти сроки нереальны, и программа "будет реализована в лучшем случае к 2050 году". Таким образом, планы сдвинуты в общей сложности на 30 лет! Это признание того, что БМП советской и российской разработки будут незаменимы для армии Индии фактически десятки лет. Пока не создано ничего, кроме презентаций FICV, где рассказывается, как перспективная БМП будет вести сетецентрические боевые действия, уничтожая не только живую силу противника, но также его БПЛА, вертолёты и легкобронированную технику.

В армии Индии такой подход назвали неприемлемым, напомнив, что соседи Индии (Китай и Пакистан) уже сейчас активно перевооружают свои бронетанковые войска.

Изначально интерес к реализации проекта индийской боевой машины пехоты FICV проявляли такие индийские компании как "Mahindra and Mahindra", "Reliance Defence", L&T, "TATA Motors" и "Брахат". Правительство обещало профинансировать проект на 80%, остальные 20% - вложения самих компаний. Но в итоге в Минобороны Индии заявили, что основную долю финансирования должны взять на себя именно частные компании, а уже после успешной реализации проекта государство закупит сотни созданных БМП. Но в частных компаниях, как оказалось, не в восторге от такого предложения официального Нью-Дели. Главная причина "отсутствия восторга" заключается в том, что индийское правительство постоянно меняет свои же решения.