США передали Турции детали возможного контракта по системам Patriot

Прибывшая в Анкару американская делегация передала турецкому правительству детальные предложения по возможному договору о поставках зенитных комплексов Patriot, сообщает Интерфакс.

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По данным агентства, ссылающегося на турецкие СМИ, американские представители провели ряд встреч в Минобороны Турции, министерстве внутренних дел и министерстве оборонной промышленности.

О реакции турецких властей на предложения, переданные гостями из США, не сообщается. При этом СМИ уточняют, что в случае подготовки контракта будет также учитываться вопрос передаче Анкаре технологий.

Напомним, ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что возможная покупка комплексов Patriot не повлияет на договоренность с Россией о приобретении у нее ЗРС С-400.

В декабре стало известно об одобрении возможной сделки Госдепартаментом США. Оценочная стоимость контракта – около $3,5 млрд.

Анкара дважды отклоняла предложения Вашингтона по Patriot: первый раз в пользу китайских систем, второй – в пользу ЗРС С-400. США и НАТО неоднократно предупреждали Турцию, что российские С-400 не могут быть интегрированы в систему ПВО альянса. Кроме того, Вашингтон пригрозил заблокировать поставку Анкаре истребителей F-35, если российские системы все же будут приобретены.

Как отмечал ранее член Совета Федерации Франц Клинцевич, Турция не будет обижать заокеанских друзей.

Будучи страной НАТО, Турция не станет вступать в прямое противоречие с США, но попытается приобрести, как американские комплексы Patriot, так и российские ЗРС С-400, сказал он.