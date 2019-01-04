Россия имеет на орбите свыше 150 спутников - Минобороны РФ

Космические войска управляют 70% из них

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - В составе российской орбитальной группировки находится более 150 космических аппаратов различного назначения, сообщает в четверг Минобороны РФ.

"Около 70% российских космических аппаратов находятся под управлением Космических войск (КВ) Воздушно-космических сил (ВКС)", - говорится в пресс-релизе.

В 2018 году специалисты КВ ВКС обеспечили запуски 15 российских спутников с космодромов "Плесецк" (Архангельская область), "Байконур" (Казахстан), "Восточный" (Амурская область). Из них девять приняты на управление Главным испытательным космическим центром (ГИКЦ) имени Германа Титова, информирует ведомство.

По его данным, "в составе орбитальной группировки космических аппаратов России сегодня находится более 150 космических аппаратов различного назначения".

Отмечается, что в течение минувшего года дежурные силы ГИКЦ "с высокой точностью выполнили все запланированные сеансы управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки, около 70% которой находится на управлении наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС".

Также сообщается, что в воинские части ГИКЦ поступают современные и перспективные измерительные средства, идёт работа по вводу новой техники в эксплуатацию.

Кроме того, активно ведутся разработки командно-измерительных систем нового поколения для переоснащения отдельных командно-измерительных комплексов ГИКЦ, сообщает Минобороны.

"Ввод в эксплуатацию унифицированных командно-измерительных средств позволит перейти к новым технологиям управления космическими аппаратами российской орбитальной группировки и сократить в несколько раз перечень модификаций технических средств управления предыдущих поколений", - говорится в сообщении.