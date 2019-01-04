РВСН до 2020 года получат 1 тыс. тренажёров для работы на стратегических комплексах "Ярс" - Минобороны РФ

В войсках ждут "Авангарды", "Сарматы" и "Ярсы"

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Порядка тысячи тренажёров получат до 2020 года Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) для подготовки специалистов, которые будут работать на новейших образцах вооружения, сообщает Минобороны РФ.

"До 2020 года РВСН получат около 1 000 тренажёров для подготовки специалистов на перспективные ракетные комплексы", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что РВСН получат стратегические комплексы "Авангард" с гиперзвуковым планирующим боевым блоком, тяжёлые жидкостные межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", новейшие комплексы "Ярс" мобильного и шахтного базирования.

В сообщении Минобороны, распространённом в четверг, говорится, что в 2018 году в соединения и воинские части РВСН поступили около 100 новейших тренажёров. "Это почти на 20% больше, чем в 2016 году. Темпы поступления современных учебно-тренировочных средств (УТС) в Ракетных войсках будут возрастать и в дальнейшем", - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, "УТС введены в эксплуатацию в переоснащаемых на новейший комплекс "Ярс" полках Тагильского, Йошкар-Олинского, Новосибирского и Козельского ракетных соединений". "Благодаря тренажёрам, в каждом из этих соединений при обучении механиков-водителей удаётся сэкономить более 150 тыс. литров горючего в год. РВСН до 2020 года сэкономят более 4 млн литров дизельного топлива для мобильных ракетных комплексов, готовя специалистов на тренажёрах", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что особенностью подготовки стратегических ракетчиков к несению боевого дежурства "является отсутствие возможности использования техники в учебных целях, поскольку имеющееся ракетное вооружение находится на боевом дежурстве в постоянной боевой готовности к применению, и нарушение его исходного положения недопустимо".

"Для решения этой задачи в РВСН создана система подготовки специалистов дежурных сил с широким использованием учебно-тренировочных средств, обеспечивающих моделирование работы систем и агрегатов ракетных комплексов и пунктов управления", - сообщает военное ведомство.

Ранее сообщалось, что переоснащение РВСН на комплексы "Ярс" "ускорило темпы поступления в войска соответствующей тренажёрной техники".

РВСН - род войск Вооружённых сил РФ, основной компонент её ядерной триады - стратегических сил наземного, морского и воздушного базирования. РВСН предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии.