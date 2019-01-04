Сокращение военного контингента США в Афганистане будет компенсировано ЧВК - эксперт

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС - Сокращение вдвое численности американских военнослужащих в Афганистане на ближайшую перспективу не окажет существенного влияния на ситуацию как на афганской территории, так и в регионе в целом, считает директор Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар.

"Полагаю, что в краткосрочной перспективе такой шаг американцев не будет иметь значительных последствий с военно-политической точки зрения. Это касается как ситуации в самом Афганистане, так и в регионе в целом. В долгосрочной перспективе, и такая информация уже есть, США, с большой долей вероятности, выводимых из страны военнослужащих будут заменять сотрудниками частных военных компаний", - заявил О.Нессар в четверг "Интерфаксу".

По оценке эксперта, сокращение численности войск имеет для США, в основном, внутриполитическую мотивацию, в частности, в качестве аргумента для укрепления позиций президента Дональда Трампа.

"Полагаю, не следует ожидать от американцев заявлений о полном выводе войск из Афганистана, тем более в короткие сроки. Это нанесло бы ощутимый ущерб репутации нынешней администрации США, и лично Трампу. Но сокращение контингента вдвое является, своего рода, игрой, которая, как, по всей видимости, считает Трамп, даст ему положительный результата: войска частично выводятся потому, что выполнили свою задачу, особенно при нынешнем президенте. Так, вероятнее всего, это и будет преподноситься", - сказал собеседник агентства.

Другой мотив США, связанный с сокращением численности своего контингента в США, может быть "элементом игры в направлении Пакистана и афганских талибов (боевиков запрещенного в РФ экстремистского движения "Талибан")", сказал О.Нессар.

В любом случае, качественных изменений возможностей США в Афганистане не произойдет, считает эксперт. "Парадокс в том, что американцы, сокращая численность своих войск, совсем не сокращают, а, возможно, даже и расширяют своё военное присутствие путём привлечения ЧВК, где работают бывшие военные, а также сотрудники, работавшие ранее в других силовых структурах", - сказал собеседник агентства.

Ранее в ряде СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне появилась информация о планах США вдвое сократить своё военное присутствие в Афганистане.

По данным источников, на которые ссылаются СМИ, командующий войсками США и НАТО в Афганистане Скотт Миллер выведет из страны около 7 тыс. военнослужащих из 14 тыс. солдат. По данным источников, процесс частичного вывода войск займёт от восьми месяцев до года. При этом США оставят в Афганистане свои ударные группировки для атак по позициям талибов.