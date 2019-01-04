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04.01.2019
Интерфакс-АВН

Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник

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САУ "Акация"
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные не будут списывать гаубицы "Акация", они будут модернизированы и получат новые средства связи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе работы дальность стрельбы будет увеличена на 15%, поставят новые средства связи",- сказа собеседник агентства.

По его словам, "Акация" будет использовать снаряды новых поколений.

Он также сообщил, что модернизируется и гаубицы "Мста-С". "На них будет установлен новый автоматический оптический прицельный комплекс, новое орудие",- сказал источник

Согласно открытым данным, на военных складах и в военных частях находится около 2 тыс. таких 152-мм самоходных дивизионных гаубиц "Акация".

03.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С3 Акация
Мста-С
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1 комментарий
№1
04.01.2019 19:24
Ну если они не ушатанные в хлам, то почему бы и нет? Надо смотреть по остаточному ресурсу -смысл модернизировать те САУ, из которых всё отжали десятилетиями нещадной эксплуатации? Если же тех состояние хорошее, то вполне можно модернизировать.
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