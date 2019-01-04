Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные не будут списывать гаубицы "Акация", они будут модернизированы и получат новые средства связи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"В ходе работы дальность стрельбы будет увеличена на 15%, поставят новые средства связи",- сказа собеседник агентства.

По его словам, "Акация" будет использовать снаряды новых поколений.

Он также сообщил, что модернизируется и гаубицы "Мста-С". "На них будет установлен новый автоматический оптический прицельный комплекс, новое орудие",- сказал источник

Согласно открытым данным, на военных складах и в военных частях находится около 2 тыс. таких 152-мм самоходных дивизионных гаубиц "Акация".