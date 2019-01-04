Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник
САУ "Акация".
Источник изображения: rg.ru
Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Военные не будут списывать гаубицы "Акация", они будут модернизированы и получат новые средства связи, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
"В ходе работы дальность стрельбы будет увеличена на 15%, поставят новые средства связи",- сказа собеседник агентства.
По его словам, "Акация" будет использовать снаряды новых поколений.
Он также сообщил, что модернизируется и гаубицы "Мста-С". "На них будет установлен новый автоматический оптический прицельный комплекс, новое орудие",- сказал источник
Согласно открытым данным, на военных складах и в военных частях находится около 2 тыс. таких 152-мм самоходных дивизионных гаубиц "Акация".
03.01.2019
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Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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