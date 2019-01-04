Россия и Китай разрабатывают программу долгосрочного сотрудничества в области ракетостроения - Рогозин

Москва. 3 января. ИНТЕРФАКС-АВН - Россия и Китай обсуждают возможности сотрудничества в исследовании дальнего космоса, разрабатывают программу долгосрочного сотрудничества в ракетостроении и создании спутников, заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.

"С китайскими коллегами, серьёзно продвинувшимися в последние годы в космос, разрабатываем программу долгосрочного сотрудничества в области ракетостроения, ракетного двигателестроения, навигации и спутникостроения", - написал Д.Рогозин в "Твиттере" в четверг.

"Также обсуждаем и возможности кооперации по дальнему космосу", - отметил глава "Роскосмоса".

На своей странице в соцсети Д.Рогозин разместил поздравление китайским коллегам с первой в истории человечества мягкой посадкой космического зонда на обратной стороне Луны.

Ранее сообщалось, что китайский космический зонд "Чанъэ-4" в четверг успешно сел на обратной стороне Луны, став первым космическим аппаратом, совершившим мягкую посадку на стороне Луны, которая не видна с Земли.

Китайское национальное космическое управление CNSA сообщило, что "Чанъэ-4", состоящий из посадочного модуля и лунохода, прилунился на обратной стороне Луны в 10:26 по пекинскому времени (5:26 мск).

Отмечается, что зонд уже передал с поверхности Луны изображение. На снимке, опубликованном CNSA, можно увидеть небольшой кратер и поверхность, которая, освещена светом от аппарата.