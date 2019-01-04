Американский эксперт прокомментировал испытания комплекса "Авангард"

ВАШИНГТОН, 2 янв — РИА Новости. Гиперзвуковой комплекс "Авангард" усложнит российско-американские отношения в сфере контроля над вооружениями, считает директор Центра военно-политического анализа Хадсонского института (США), эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Ричард Вайц.

Минобороны России провело испытания ракеты с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком комплекса "Авангард" 26 декабря. Ракета стартовала из позиционного района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

По словам эксперта, на стратегическом уровне эта система не окажет большого влияния на американскую доктрину, поскольку не изменит взаимную уязвимость большого количества российских и американских стратегических баллистических ракет по отношению друг к другу.

При этом Вайц отметил, что если бы система была оснащена обычными вооружениями, то, вероятно, была бы больше готова к использованию, в отличие от противокорабельных ракет с ядерным зарядом.

"США, как и Россия, десятилетиями исследовали гиперзвуковые технологии, но никогда не занимались их развертыванием. Эти системы менее ценны для Вооруженных сил США, поскольку у них уже есть много эффективных средств для нападения на цели. Например, большое количество иностранных баз позволяет американским военным быстро атаковать цели без использования каких-либо потенциальных гиперзвуковых систем, расположенных в стране", — заявил Вайц РИА Новости.

Однако "российские испытания усилили давление на США с целью разработки таких систем, чтобы не отставать от России в ключевых военных технологиях", добавил собеседник агентства.

В целом эксперт полагает, что такие системы могут усложнить будущее контроля над вооружениями. "Тем не менее у России и США есть некоторый общий интерес в предотвращении приобретения другими странами технологий гиперзвукового оружия", — сказал Вайц, не исключив при этом, что Россия, возможно, предоставит эти системы таким странам, как Сирия и Китай, "которые хотят предотвратить потенциальные атаки США".

Как пояснили в Кремле, программа летных испытаний ракеты комплекса "Авангард" выполнена в полном объеме и позволяет поставить комплекс на вооружение в установленные сроки. Отмечается, что возможности планирующего крылатого блока позволяют обходить зоны действия информационных и огневых средств противоракетной обороны, что обеспечивает эффективное преодоление всех существующих и перспективных систем ПРО.

Первый полк "Авангарда" после испытаний должен заступить на боевое дежурство именно в Домбаровской дивизии, заявлял ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. В июле, как сообщалось, началось серийное производство гиперзвуковых боевых блоков "Авангарда".

О разработке в России комплекса "Авангард" Путин объявил 1 марта, выступая перед Федеральным собранием. По его словам, система способна совершать полеты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости, превышающей число Маха более чем в 20 раз.

В связи c этим американская Счетная палата констатировала, что Соединенные Штаты пока не обладают противоракетной обороной для защиты от гиперзвукового оружия, в частности российского. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что Штатам нужно не меньше пяти лет, чтобы догнать Россию в этой области.