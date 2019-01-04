Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12

№5

ID: 19266 04.01.2019 22:22

У нас Бе-12 на сегодняшний день - 7 летают, еще около 35 шт на хранении. Так что если взяться за нормальную моду, то по эскадрилье на каждый флот поставить сможем. Решение очень правильное, МБР у нас с войны не было. И пока никакого такого самолета "морского-ближнего разведчика" у нас и не предвидится. Не гонять же над морями Ту-142 и Ил-38....их и так мало. Можно бы конечно на Бе-200 рассчитывать, все же для МЧС вышли на 3 ед в год! Но наверно все упирается в цену вопроса.