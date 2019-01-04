Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
Самолет-амфибия Бе-12.
Источник изображения: Dmitriy Pichugin
МОСКВА, 3 янв - РИА Новости. Минобороны России намерено модернизировать в 2019 году парк противолодочных самолетов-амфибий Бе-12, сообщили в четверг в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
"Планируется модернизация новыми противолодочными комплексами самолётов-амфибий Бе-12 – это позволит повысить их боевую эффективность и успешно выполнять задачи по прямому предназначению", - говорится в сообщении.
Бе-12 - советский противолодочный самолёт-амфибия (летающая лодка). На самолёте-амфибии установлен комплект целевого оборудования, позволяющего вести поиск и борьбу с подводными лодками противника.
03.01.2019
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5 комментариев
№2
LEO101
04.01.2019 11:39
Цитата, q
18 января 2018
Последние шесть машин входят в состав 318-го авиаполка Черноморского флота. Еще около десятка бортов находятся на хранении на авиазаводе в Таганроге и аэродроме Остров.
+4
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№3
SteSus
04.01.2019 15:41
Это называется "вариант такой, что вариантов нет", ибо для А-40 нет двигателя и не предвидится (оморяченный сам-146 не станут на военный самолёт ставить) ...
0
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№4
АлександрА
04.01.2019 16:01
Цитата, SteSus сообщ. №3
Это называется "вариант такой, что вариантов нет", ибо для А-40 нет двигателя и не предвидится
Вы похоже А-40 с Бе-200 перепутали. На А-40 ставились Д-30ТКПВ и РД-60К. Оба никаким боком с SaM146, в частности по тяге, не сравнимы.
А Бе-200ЧС и Бе-200ПС Минобороны закупает.
+1
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№5
ID: 19266
04.01.2019 22:22
У нас Бе-12 на сегодняшний день - 7 летают, еще около 35 шт на хранении. Так что если взяться за нормальную моду, то по эскадрилье на каждый флот поставить сможем. Решение очень правильное, МБР у нас с войны не было. И пока никакого такого самолета "морского-ближнего разведчика" у нас и не предвидится. Не гонять же над морями Ту-142 и Ил-38....их и так мало. Можно бы конечно на Бе-200 рассчитывать, все же для МЧС вышли на 3 ед в год! Но наверно все упирается в цену вопроса.
0
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