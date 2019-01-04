Контракт на ремонт боевых машин пехоты БМП-3

Как сообщил тульский веб-ресурс ТСН24 , АО "РТ-Курганмашзавод" (структура в составе холдинга АО "НПО "Высокоточные комплексы", входящего в госкорпорацию "Ростех", которая занимается оздоровлением АО "Курганский машиностроительный завод") отремонтирует для тульского АО "Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова" (также входящего в состав АО "НПО "Высокоточные комплексы") 97 боевых машин пехоты БМП-3. Соответствующая документация опубликована на сайте государственных закупок [сайт государственных закупок недоступен до 6 января 2019 года]. Из нее следует, что тульское предприятие на эти цели потратит 6 миллиардов 109 миллионов 658 тысяч 33 рубля. Капитальный ремонт боевых машин пехоты должен быть завершен к октябрю 2019 года.

Боевая машина пехоты БМП-3 на капитальном ремонте в цеху Производственно-сервисного объединения продукции военного назначения "Курганмашсервис" АО "Курганский машиностроительный завод". Курган, март 2017 года (с) bmpd

Также данный ресурс сообщает, что, согласно другой документации, опубликованной на сайте государственных закупок.тульское АО "Конструкторское бюро приборостроения имени А.Г. Шипунова" закупит у АО "РТ-Курганмашзавод" пять шасси боевой машины пехоты БМП-3 (как можно понять, нового производства). Из проекта договора следует, что шасси обойдутся предприятию в 231 миллион рублей.

Со стороны bmpd напомним, что АО "Курганский машиностроительный завод" (КМЗ) с 2014 года ведет капитальный ремонт принадлежащих Министерству обороны России боевых машин пехоты БМП-3. Новый заказ на ремонт еще 97 БМП-3 заставляет предположить, что капитальный ремонт таким образом пройдут все находящиеся на балансе Министерства обороны БМП-3 выпуска 1987-1993 годов (тогда КМЗ было изготовлено 339 серийных машин, из которых, оценочно, сейчас остается не менее 250 единиц).