Самолет-амфибия Viking Air CL-515

Канадская авиастроительная компания Viking Air Ltd (провинция Британская Колумбия) распространила первые изображения разрабатываемого ею двухдвигательного турбовинтового самолета-амфибии CL-515, являющегося дальнейшим развитием конструкции широко известных самолетов-амфибий Canadair (Bombardier) CL-215 и CL-415. Viking Air в 2016 году приобрела программу по выпуску самолетов-амфибий (турбовинтового CL-415 и ранее выпускавшегося поршневого CL-215 и его турбовинтовой ремоторизованной версии CL-215T), включая их сертификаты типа и послепродажное обслуживание, у канадской компании Bombardier. Самолеты CL-215 и CL-415 используются главным образом в качестве противопожарных, и и в этом качестве планируется и основное применение CL-515.

Проектное изображение перспективного турбовинтового самолета амфибии CL-515, разрабатываемого канадской компанией Viking Air (с) Viking Air

Viking Air заявляла о намерении возобновить производство самолетов-амфибий CL-415 в обновленном виде, которым и стал представленный теперь самолет CL-515. Судя по всему, распространение изображений CL-515 свидетельствует об окончательном одобрении этого коммерческого проекта руководством Viking Air (ранее сообщалось, что решение о возобновлении производства обновленного самолета-амфибии должно было быть принято компанией к концу 2018 года). Однако сообщается, что официально о запуске программы CL-515 будет объявлено к концу первого квартала 2019 года. Начало поставок CL-515 предварительно планируется на 2024 год.

Производство самолета-амфибии Canadair CL-415 осуществлялось Bombardier Aerospace (поглотившей компанию Canadair в 1986 году) с 1993 по 2015 годы, всего были построены 95 самолетов. В последние годы производство CL-415 на Bombardier осуществлялось практически поштучно и было убыточным для компании. В 2012 году Bombardier не поставила ни одного самолета CL-415, а в 2013, 2014 и 2015 годах поставляла по два самолета в год. В итоге в декабре 2015 года Bombardier объявила о приостановке производства CL-415 до получения новых заказов и закрыла центр комплектации данных самолетов, а затем полностью продала программу по их выпуску компании Viking Air.

Согласно обнародованным Viking Air данным, обновленный самолет CL-515 будет иметь на 15% большую полезную нагрузку, чем CL-415 (в частности, в противопожарном варианте принимать 7000 литров воды вместо 6000 литров у CL-415) и иметь на 12-15% лучшую топливную эффективность. Планируется, что самолет CL-515 будет предлагаться, помимо основного противопожарного варианта, также в сельскохозяйственном, грузовом (с большой грузовой дверью), пассажирском (вместимость 12 пассажиров), медицинском (вместимость трое носилок) и патрульном вариантах. Самолет CL-515 будет оснащен двумя турбовинтовыми двигателями Pratt & Whitney Canada PW123AF и современным комплексом авионики.

Сейчас основной работой Viking Air по программе самолетов-амфибий является реализуемая с мая 2018 года в партнерстве с Longview Aviation Asset Management (LAAM, провинция Калгари, контролируется Longview Aviation Capital Corporation - материнской группой Viking Air) программа модернизации 11 принадлежащих LAAM поршневых противопожарных самолетов-амфибий CL-215 в вариант CL-415EAF (Enhanced Aerial Firefighter) с оснащением турбовинтовыми двигателями и новым комплексом авионики.

Согласно данным Viking Air, сейчас в мире находятся в эксплуатации около 170 самолетов-амфибий семейства CL-215/CL-415 в 21 стране.

Ранее в 2006 году Viking Air приобрела у Bombardier права на производство другого известного самолета - DHC-6 Twin Otter (в том числе в поплавковом варианте), возобновив с 2010 года его серийное производство в обновленной модификации Twin Otter Series 400 и весьма успешно реализуя эти машины на рынке, к настоящему времени поставив уже более 150 самолетов своей сборки. Одновременно Viking Air с 2005 года является держательницей прав также на все другие самолеты бывшей De Havilland Canada (затем Bombardier) от DHC-1 до DHC-7, хотя их выпуск давно не осуществляется.

Наконец, в ноябре 2018 года головная структура Viking Air корпорация Longview Aviation Capital Corporation достигла соглашения о приобретении у Bombardier всей программы по производству региональных турбовинтовых самолетов Q400 Dash 8, включая также права интеллектуальной собственности в отношении ныне прекращенных производством самолетов Dash 8 серий 100, 200 и 300, и права на послепродажное обслуживание самолетов серии Dash 8. Также приобретены бренд и торговая марка De Havilland.

Видео с "предварительной" рекламой CL-515 (c) Viking Air :