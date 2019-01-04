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04.01.2019
bmpd.livejournal.com

Армия США намерена нарастить численность реактивной артиллерии

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Как сообщает журнал "Jane's Defence Weekly" в статье Ashley Roque "US Army boosting artillery launcher numbers" , армия США в целях "противодействия российской агрессии" намерена нарастить численность и боевые возможности своей реактивной артиллерии. Согласно уведомлениям, размещенным 26 декабря 2018 года на cайте госзакупок США US Federal Business Opportunities (FBO), армия США намерена выдать корпорации Lockheed Martin два контракта - один (формальным сроком на 12 месяцев с опционами еще на четыре года) на поставку дополнительно 343 боевых машин М142 реактивной системы HIMARS, а другой - на ремонт и модернизацию 385 наличных боевых машин М270/М270А1 реактивной системы MLRS до уровня новой модификации M270A2.

Боевая машина М142 американской реактивной системы HIMARS из состава 1-го дивизиона 623-го артиллерийского полка Национальной гвардии Кентукки во время многонациональных учений НАТО Saber Strike 18 в Литве, 10.06.2018 (с) Sharon Matthias / армия США

В уведомлении армии США сообщается, что контракт на ремонт и модернизацию боевых машин реактивной системы MLRS продлит срок ее службы до 2050 года.

Ранее в сентябре 2018 года армия США выдала Lockheed Martin контракт стоимостью 289 млн долл на поставку очередных 24 боевых машин М142 реактивной системы HIMARS к июлю 2022 года.

До настоящего времени армия США получила 375 боевых машин М142 реактивной системы HIMARS (из которых в строю на 2018 год находились 363), а корпус морской пехоты США - 45 боевых машин М142. Система HIMARS использует как корректируемые ракеты GMLRS (дальность до 70 км, в варианте GMLRS+ - до 120 км, и в испытываемом варианте ER GMLRS - до 150 км), так и оперативно-тактические ракеты ATACMS (дальность номинально до 300 км, фактически, видимо, более). Предполагается применение с установок М142 также перспективных ракет с дальностью до 500 км и более.

На 2018 год армия США (включая резервные компоненты) сохраняла на вооружении только 222 боевые машины М270А1 реактивной системы MLRS (из 225 модернизированных ранее), так что планируемый контракт на ремонт и модернизацию 385 боевых машин MLRS до уровня М270А2 свидетельствует также о намерении снова увеличить численность систем MLRS в строю (видимо, за счет восстановления и модернизации установок М270 с хранения). Напомним, что в свое время с 1983 по 1991 годы армия США получила 830 боевых машин М270 системы MLRS.

03.01.2019
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Страны
Литва
Россия
США
Продукция
GMLRS
HIMARS
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO
Военные учения
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