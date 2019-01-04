Войти
04.01.2019
Lenta.ru

Опубликовано первое фото с обратной стороны Луны

1123
0
0
Снимок поверхности Луны
Снимок поверхности Луны, сделанный китайским космическим аппаратом "Чанъэ-4" п.
Источник изображения: Китайское национальное космическое управление (CNSA)

Китайский космический аппарат "Чанъэ-4" передал на Землю первые фотографии обратной стороны Луны, сделанные им во время посадки на ее поверхность в четверг, 3 января. Снимки опубликованы на сайте Китайского национального космического управления (CNSA).

Как отмечается в сообщении ведомства, первая в мире фотография поверхности обратной стороны естественного спутника Земли с близкого расстояния была сделана в 11:40 по местному времени (6:40 по московскому времени).

"Чанъэ-4" стал первым космическим аппаратом, совершившим успешную посадку на обратной стороне Луны. Он высадился в бассейне Эйткена в районе Южного полюса спутника Земли. Ожидается, что аппарат соберет данные о геологическом строении Луны и составе ее грунта, а также проведет ряд низкочастотных радиоастрономических наблюдений.

"Чанъэ-4" запущен с космодрома Сичан в китайской провинции Сычуань 8 декабря.

03.01.2019
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
CLEP
Луна
Похожие новости
15.06.2018
Спутник-ретранслятор для китайской лунной миссии "Чанъэ-4" вышел на заданную орбиту
23.05.2018
Китай запустил спутник для ретрансляции сигналов с обратной стороны Луны
25.04.2018
Китай в мае запустит три спутника для лунной миссии "Чанъэ-4"
13.04.2018
Китай намерен осуществить первый биологический эксперимент на Луне
08.06.2017
Китай запустит на Луну спутник Чанъэ-5 30 ноября
26.10.2016
Ни хау!
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 04.01 22:48
  • 3
На своем горбу: спецназ получит устройство для переноски 100 кг груза
  • 04.01 22:22
  • 5
Минобороны намерено модернизировать парк самолетов-амфибий Бе-12
  • 04.01 21:50
  • 2
Подарки для военных. Какие новинки российская армия получит в 2019-м
  • 04.01 21:49
  • 20
"Циркон" не остановить: новая российская ракета встревожила американцев
  • 04.01 21:29
  • 2
Контракт на ремонт боевых машин пехоты БМП-3
  • 04.01 21:16
  • 1
Cамолет Ан-124 «Руслан» - вершина достижений конструкторского бюро О.К. Антонова (Часть 2)
  • 04.01 19:26
  • 1
Китай построил антенну размером с Нью-Йорк для связи с подлодками
  • 04.01 19:24
  • 1
Советские гаубицы "Акация" модернизируют для Минобороны - источник
  • 04.01 18:43
  • 100
Дамаск не для битья: ПВО Сирии показала новые возможности
  • 04.01 16:56
  • 13
Уходят с орбиты
  • 04.01 16:43
  • 52
"Полимент-Редут". Проблемы позади
  • 04.01 14:04
  • 1
На обратной стороне Луны впервые сели
  • 04.01 13:46
  • 3
Москва на геополитическом распутье
  • 04.01 11:50
  • 41
С космодрома Байконур осуществлен успешный пуск ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом Минобороны России
  • 04.01 11:39
  • 2
Заглянули за горизонт: новое российское оружие опередило время